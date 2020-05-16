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مفاجأة... 5 أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

16
MAY
2020
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يهتم كل الأشخاص بتاريخ انتهاء صلاحية المنتجات، وخصوصا الأطعمة من أجل التأكد من سلامتها.
 
ويعتقد الكثيرون أنه بمجرد انتهاء مدة صلاحيته يصبح المنتج غير صالح للاستهلاك، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة "إنسايدر" خالف ذلك الاعتقاد.
 
وقال التقرير إن الاعتقاد بأن التاريخ المطبوع على الطعام المعلب هو الذي يحدد موعد التخلص من المنتج من عدمه، يعتبر من المفاهيم الخاطئة الشائعة.
ونقلت الصحيفة عن باول فانلاندينغهام، عضو هيئة التدريس في مركز إدارة الأغذية والمشروبات بجامعة جونسون ويلز، قوله إن هذه التواريخ في بعض الأطعمة تحدد جودتها وليس سلامة المنتج.
 
وأشار التقرير إلى مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها بعد انتهاء فترة صلاحيتها، ومنها:
 
1- العسل
 
وذلك بسبب التركيب الكيميائي له، إذ يمكن تناوله طالما تم حفظه في وعاء محكم الغلق، ولا يرتبط بتاريخ انتهاء محدد.
 
2- الشوكولاتة
 
يمكن تناول بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون على العبوة، وذلك في حالة عدم حدوث اختلاف في طعمها.
 
3- الكاتشب
 
يمكن استخدام الكاتشب وتناوله لمدة 6 أشهر، في حال حفظه بشكل محكم الغلق في الثلاجة.
 
4- الزبادي
 
يعتبر الزبادي صالح للاستخدام، بعد انتهاء تاريخ صلاحيته بأسبوعين، ولكن إذا لم يتم فتح العبوة، وإذا تغيرت رائحة العبوة إلى الرائحة الكريهة فهذا يعني أن العبوة فاسدة ولا يجب تناولها.
 
5- المكرونة
 
تاريخ صلاحيتها ممتد لفترات طويلة، وإذا تم حفظها في وعاء محكم الغلق في مكان جيد التهوية، يمكن الاحتفاظ بها لمدة عام أو عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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