living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تكشف كيف أصيب أكثر من نصف إجمالي مرضى كورونا حول العالم

14
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة طبية حديثة السبب وراء إصابة أكثر من نصف إجمالي المرضى بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد-19".
 
الدراسة التي قام بها أكاديميون في أيرلندا استندت في نتائجها إلى 17 دراسة حول العالم حول الطرق التي ينتقل بها فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر.
 
أجريت إحدى الدراسات الـ "17" في مدينة ووهان الصينية - بؤرة تفشي المرض عالميا - كما تم استخدام البيانات من هونغ كونغ وسنغافورة وإيطاليا.
 
وجدت الدراسة أن ما بين 33% إلى 80% من الحالات المصابة حول العالم انتقل إليها الفيروس من أشخاص لم يكن لديهم أي فكرة عن أنهم مصابون.
 
 
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستغرق ظهور أعراض الإصابة على الجسم حوالي 6 أيام من وقت الإصابة، والتي تشمل الحمى والسعال المستمر.
 
وخلص الفريق إلى أن العدوى تنتقل بقوة في فترة تترواح من يوم إلى 3 أيام قبل ظهور الأعراض على جسم المصاب بـ "كوفيد-19"، وبعد يومين من ظهور الأعراض على المريض.
 
وحدد الباحثون متوسط فترة الحضانة بـ 5 إلى 8 أيام، وهو مماثل للرقم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية.
 
واختتم الباحثون أن (56.1%) من المصابين انتقلت إليهم العدوى من أشخاص لم تكن الأعراض ظهرت عليهم بعد.
 
كورونا الذي أصاب تقريبا كل دول العالم، قتل أكثر من 290 ألف شخص حتى الآن، بينما أصيب 4 ملايين و259 ألف شخص حتى الآن، تعافى منهم ما يقارب مليون ونصف المليون شخص.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout