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لحماية منزلك وعائلتك... تعرف على أبرز أساليب التعقيم في زمن "كورونا"

13
MAY
2020
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حددت الخبيرة الروسية في علوم الفيروسات، سفيتلانا بودوبكو، الإجراءات والقواعد المناسبة لعملية تعقيم وتطهير البضائع والمنتجات الاستهلاكية وغرف المنزل للقضاء على الأمراض والفيروسات بشكل كامل، وأبرزها فيروس كورونا المسجد الذي يتنقل بكثافة وطرق مختلفة.
 
وفي مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أشارت الباحثة بودوبكو أنه خلال القيام بشراء المواد الاستهلاكية من المحلات والأسواق التجارية يتوجب على الجميع تحضير مواد التعقيم والمطهرات سلفا لضمان عدم انتقال الفيروسات وقتلها في الوقت المحدد.
 
وقالت بودوبكو: "مع العودة إلى المنزل فورا نقوم بتطهير كل البضائع بمطهرات تحتوي على نسبة عالية من مادة الكحول القادرة على قتل كل الفيروسات في وقت سريع وهذا ما يضمن عدم نقلها إلى المنزل والأولاد الموجودين في المنزل".
 
وأضافت قائلة: "أما بالنسبة للخضروات والفاكهة فالأفضل غسلها بالماء الساخن جيدا لأن الفيروسات تبقى على الحياة في حرارة 40 درجة مئوية أو يمكن وضعها في الثلاجة التي تقتل الفيروسات على درجات حرارة منخفضة جدا".
 
أما بالنسبة لتعقيم المنزل فنصحت باستخدام مادة الكلور في مسح مقابض الأبواب وأسطح الأثاث في المنزل وإبقاء المادة نصف ساعة ومن ثم مسحها بالمياه.
 
وأكدت الأستاذة في الأكاديمية الروسية للعلوم سفيتلانا بودوبكو بالقاعدة المهمة في تطهير المنزل "يجب أن نتذكر أن الكلور مخصص للأسطح والكحول للمنتجات".
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