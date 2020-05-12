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"كلوروكين" وكورونا.. دراسة تحسم مستقبل "الدواء السحري"

12
MAY
2020
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حسمت دراسة جديدة، هي الأكبر من نوعها، الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين ، الذي روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.


ونشرت الدراسة، الاثنين، في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، وأظهرت أن كلوركين، الذي يستخدم أصلا لعلاج مرضى الملاريا، "ليس فعالا" مع فيروس كورونا.

وكانت دراسة أخرى، نشرت الخميس، في مجلة "نيو إنغلاند" للطب أظهرت أيضا أن الدواء لا يحارب الفيروس، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وحتى قبل نشر هذه التقارير، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية والمعاهد الوطنية للصحة، تحذيرات بشأن استخدام مرضى كورونا للدواء المثير للجدا.

وقال الدكتور ويليام شافنر ، خبير الأمراض المعدية ومستشار المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "لقد دقت الدراسة المسمار فعليًا في نعش هيدروكسي كلوروكين".

وفحص الباحثون في الدراسة الأخيرة، التي أجريت بجامعة ألباني، بولاية نيويورك، 1438 مريضًا بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى 25 مستشفى في منطقة مدينة نيويورك.

وبعد الدراسات الإحصائية، تبين أن معدل الوفيات للمرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين جاء مشابهًا لأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

كما ظهر أن معدل الوفيات بالنسبة لأولئك الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين، بالإضافة إلى المضاد الحيوي أزيثروميسين، متماثل أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين تناولوا تركيبة الدواء زاد احتمال تعرضهم للسكتة القلبية خلال فترة الدراسة بمعدل الضعف، وهو ما يؤكد أن مشكلات القلب تمثل أحد الآثار الجانبية المعروفة لهيدروكسي كلوروكوين، فضلا عن عدم فعاليته بالنسبة للفيروس.

وقال ديفيد هولتغريف، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ألباني: "أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أنها متسقة للغاية مع إرشادات هيئات متخصصة سابقة صدرت في أبريل".

وحذرت كندا، قبل أسابيع، من استخدام العقارين المضادين للملاريا، كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، لعلاج كورونا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني أن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان بأعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي.

ورغم تحذيرات الأطباء، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، حصلت حكومات ولايات وحكومات محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أواخر أبريل، على 30 مليون جرعة من الدواء الذي روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعلاج المصابين بكورونا؟

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأطباء في أبريل من وصف "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج "كوفيد–19" خارج المستشفيات أو أماكن الأبحاث، بسبب تقارير عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب على نحو خطير والوفاة بين المرضى.

وكان هذا تحذيرا جديدا من الدواء، الذي كرر ترامب ذكره أكثر من 17 مرة في مناسبات عامة، ووصفه بالدواء السحري، مشيرا إلى إمكاناته على الرغم من أن مستشاريه الصحيين أخبروه بأنها غير مثبتة.

 

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