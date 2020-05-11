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هل ينتقل كورونا عبر لسعات البعوض أو السباحة؟ طبيبان يجيبان!

11
MAY
2020
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مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تنشط الحشرات الطائرة وبعضها يشكل خطرا من خلال نقل الأمراض للإنسان، وفي مقدمتها البعوض، ما يطرح أسئلة عن احتمال زيادة العدوى بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره.
 
 
في حديث له، أكّد الدكتور أميس أدالجا من جامعة جونز هوبكنز أنّ البعوض لا ينقل الفيروس، موضحاً أنّ "فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق البعوض، لأنه تنفسي. وهناك فيروسات محددة تنقلها مثل هذه الحشرات".
 
وحتى الآن لم تثبت إصابة أحد بكورونا المستجد عن طريق الحشرات، ومعظم فيروسات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا وغيرها، لا تنتشر من خلال الحشرات، ولا يوجد أي سبب أو بيانات يعتمد عليها قد تشير إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الحشرات المختلفة، وفق ما قال الدكتور أبرار كاران من جامعة هارفارد.
 
وفي سياق متصل، قال باحثون إن الماء أو حمامات السباحة أيضا ليست ناقلة للفيروس، ولا يوجد أي دليل علمي يدعم انتشار الفيروس من خلال السباحة.
 
وأكدوا أن الخطر يتصل بالملامسة المباشرة مع سطح ناقل للمرض مثل الكرسي أو الطاولات، ولكن السباحة في الماء بحد ذاتها ليست ناقلة على الإطلاق، أكان ذلك في مسبح عادي أم في بحيرة أو على شواطئ البحار والمحيطات.
 
وأشاروا إلى أنه حتى لو سمح بالسباحة خلال الفترة المقبلة، فعليك الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة آمنة مع من يسبحون حولك.
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