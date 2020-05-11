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الكشف عن سبب إصابة الرجال بـ COVID-19 أكثر من النساء

11
MAY
2020
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يبقى الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، من المرأة وذلك بسبب التركيز العالي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2(ACE2 ) في دمه.
 
ويأتي ذلك على حساب التفاعل الذي تخترق بواسطته فيروسات كورونا المستجد، خلايا جسم الإنسان.
 
وجاء في تقرير الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC): "تعتبر الإنزيمات ACE2، مستقبلات على سطح الخلايا. وهي تتفاعل مع الفيروس التاجي وتسمح له بالتسلل وإصابة الخلايا السليمة ... هناك تركيز عال من ACE2 في الرئتين، لذلك يعتقد أن هذه الإنزيمات تلعب دورا حاسما في تطور أمراض الرئة المرتبطة بـ COVID-19".
 
قامت مجموعة من العلماء، في الجمعية، بقياس تركيز ACE2 في عينات الدم المأخوذة من أكثر من 3.5 ألف مريض يعانون من قصور في القلب من 11 دولة أوروبية، واتضح أن تركيز ACE2 عند الرجال كان أعلى مما هو عليه لدى النساء.
 
بدأت هذه الدراسة، قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، عندما أظهرت نتائج دراسات أخرى أن ACE2 مرتبط بدخول فيروس كورونا المستجد إلى الخلايا، أدركت مجموعة العلماء، أن هذا يسير في نسق واحد مع عملها.
 
وقالت إزايا ساما، إحدى المشاركات في الدراسة: "عندما اكتشفنا أن أحد أكثر المؤشرات الحيوية اللامعة - - ACE2، كان أعلى بكثير عند الرجال منه لدى النساء، أدركت أن هذا يمكن أن يفسر سبب احتمالية وفاة الرجال بسبب COVID-19 أكثر من النساء".
 
ولاحظت الدراسة، أن ACE2، موجود ليس فقط في الرئتين بل في القلب والكلى والأنسجة المبطنة للأوعية الدموية، ويلاحظ مستوى مرتفع له بشكل خاص في الخصيتين.
 
يقترح الباحثون أن العامل الأخير بالذات، قد يفسر جزئيا سبب التركيز الأعلى لـ ACE2 لدى الرجال، وبالتالي، لماذا يصبحون أكثر عرضة لـ COVID-19.
روسيا اليوم
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