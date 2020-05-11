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خمس مأكولات في النظام الغذائي النباتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية

11
MAY
2020
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نشر موقع The Beet قائمة بـ5 مأكولات تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، ضمن النظام الغذائي النباتي.
 
ويشير الموقع إلى أن لجسم الإنسان احتياجات مختلفة لأنواع الغذاء، وذلك بناء على مستويات نشاط الشخص ونمط حياته، وما يأكله يلعب دورا كبيرا في تلبية أو عدم تلبية تلك الاحتياجات، موضحا أن هناك العديد من الأطعمة النباتية التي يمكننا تناولها لتحقيق هذا الهدف.
 
ويحتاج الجسم إلى البروتين والدهون الصحية والألياف والماء، وفي ما يلي بعض الأطعمة النباتية التي تؤدي إلى إشباع حاجة الجسم:
 
1 - بذور اليقطين: فهي من أكثر البذور المتوازنة من المغذيات الكبيرة الموجودة تحت تصرفنا. وتحتوي أونصة واحدة من بذور اليقطين على خمسة غرامات من البروتين وخمسة غرامات من الألياف وخمسة غرامات من الدهون.
 
2 - الجوز أو زبدة البذور: تحتوي على كميات مذهلة من الدهون الصحية والألياف والبروتين، ومنها زبدة اللوز، زبدة بذور السمسم، زبدة بذور عباد الشمس، زبدة بذور القنب، زبدة بذور اليقطين، وزبدة الجوز.
 
3 - الخضراوات الورقية: الخضار مليئة بالألياف، ويمكن إضافتها على أطعمة مثل البيض بالسبانخ، وسلطة حبوب مع الجرجير وغيرها.
 
4 - بذور القنب المقشرة: هذه البذور مليئة بالبروتين والدهون، لكنها تحتوي على كمية منخفضة من الكربوهيدرات.
 
5 - الخضار والفاكهة: غنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية. تحتوي الخضروات مثل الخيار والخس والكوسا والكرفس والفلفل والقرنبيط والملفوف على محتوى مائي بنسبة 92 بالمئة أو أكثر. وهذا ينطوي على الفاكهة أيضا، بما في ذلك البطيخ والجريب فروت والفراولة والخوخ والبرتقال. ولذلك من الضروري دمج الفاكهة والخضروات ضمن الوجبات النباتية.
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