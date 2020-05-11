living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل ينتقل كورونا بالطعام؟

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هيئة مختصة تجيب في ظل القلق الذي يعيشه العالم جراء تفشي كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 276435 شخصاً وإصابة ما يزيد على أربعة ملايين، تساؤلات كثيرة تطرح حول إمكانية انتقال العدوى عن طريق الطعام.
 
فقد أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأحد، عدم وجود أي دليل على إمكان حدوث إصابة بالفيروس المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.
 
وقالت إن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء، لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء، لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضراوات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان مأمونية الطعام.
 
حملة توعية
إلى ذلك دشنت الهيئة حملة إرشادية جديدة لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة كورونا عند التعامل مع المواد الغذائية، سواءً عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق طهوها بشكل آمن.
 
وأكدت في الحملة – التي حملت عنوان "كورونا والأغذية" – أنه لا يوجد حالياً أي دليل على الإصابة بالفيروس من خلال الأغذية، أو من خلال عملية تغليفها، مشيرة إلى أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة - ومن ضمنها كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.
 
كما نصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضراوات، لزيادة الطمأنينة. وأضافت أن وصايا منظمة الصحة العالمية، لضمان مأمونية الغذاء، تشدّد على أن طهو الأطعمة جيداً، حتى 70 درجة مئوية على الأقل، يقتل الفيروس. وتحذر المنظمة من تذويب الأغذية المجمدة في درجة حرارة الغرفة، وتذويبها من خلال وضع الغذاء المجمد داخل أوعية عميقة على الرف الأخير من الثلاجة، وتنصح بعدم حفظ الأغذية المطبوخة مع الأغذية النيئة، وحفظها بشكل منفصل في الثلاجة. كما تشدد أيضاً على أهمية تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة، أو غير المطهوة جيداً، إضافة إلى ضرورة التعامل مع اللحوم وأعضاء الحيوانات النيئة والحليب الخام بعناية لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.
 
وأشارت الهيئة إلى أن التسوق الإلكتروني في هذه الظروف الطارئة يعد ممارسة فعالة في تعزيز مستوى الوقاية والحد من فرص انتقال العدوى، داعية المستهلكين إلى الحرص على الاستفادة من خدمات التوصيل للمواد الغذائية خلال شهر رمضان، والاحتفاظ بأرقام التواصل مع المتاجر التي توفر هذه الخدمة.
 
إلى ذلك دعت المستهلك إلى إعداد قائمة بالمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، ومحاولة الالتزام بها، لأنها تساعده على تجنب الشراء العشوائي وتضمن إتمام عملية التسوق بسرعة.
 
وفي ما يتعلق بطرق التعامل الآمن مع خدمة توصيل الطلبات الغذائية للمنازل، أكدت الهيئة أنه من الأفضل الاستعانة بهذه الخدمة إذا التزم موظف توصيل الطعام بالممارسات الجيدة في مجال السلامة الشخصية وسلامة الأغذية، على أن يراعى غسل اليدين بالماء والصابون بعد استلام الطلبات التي تم توصيلها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout