اكتشاف فيروس كورونا في الحيوانات المنوية يثير مخاوف من احتمال انتقاله عبر الجنس!

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كشف علماء عن وجود فيروس كورونا في السائل المنوي لدى بعض الرجال، ما يفتح الباب لاحتمال انتشار المرض جنسيا، وفقا لتقرير صدر يوم الخميس.

وأخذ الأطباء في مستشفى Shangqiu Municipal الصيني، عينات من 38 رجلا نُقلوا إلى المستشفى بسبب الفيروس القاتل، ووجدوا أن 6 منهم - أو 16%- أثبتت إصابتهم بالفيروس في السائل المنوي، وفقا لرويترز.

وكتب فريق العلماء في دراسة نشرت في مJAMA Network Open "إذا أمكن إثبات أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، قد يكون ذلك جزءا مهما من الوقاية، خاصة بالنظر إلى اكتشافه في السائل المنوي لدى المرضى المتعافين".

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الدراسة لم تكن كبيرة بما فيه الكفاية وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وقال الفريق "هناك حاجة لمزيد من الدراسات فيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية حول الفيروس، ووقت البقاء والتركيز في السائل المنوي".

وأوضح الخبراء أن الدراسة التي تمحورت حول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 وما فوق، بين 26 يناير و16 فبراير، تعكس فقط فرصة ضئيلة لانتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي.

وفي حديثه مع رويترز، قال آلان باسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة Sheffield البريطانية: "لا ينبغي أن نفاجأ إذا تم العثور على الفيروس الذي يسبب "كوفيد 19" في السائل المنوي لدى بعض الرجال، حيث اكتُشف الأمر ذاته مع العديد من الفيروسات الأخرى مثل إيبولا وزيكا".

ووجدت دراسة سابقة أنه من بين 12 مريضا بفيروس كورونا في الصين، لم يثبت وجود الفيروس في أي من السائل المنوي لديهم.