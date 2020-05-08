living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متلازمة خطيرة لدى الأطفال مرتبطة بكورونا

8
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعمل علماء أميركيون على فهم متلازمة التهابية نادرة تصيب الأطفال وترتبط بتعرضهم لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال جمع سجلات التجارب السريرية وبيانات المرضى.
 
وسُجلت حالات من هذه المتلازمة أولاً في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن الأطباء في الولايات المتحدة يرصدون الآن مجموعات من الأطفال المصابين بهذا الاعتلال الذي يمكن أن يهاجم العديد من الأعضاء وأن يُضعف وظيفة القلب وشرايينه.
 
وتكشف هذه المتلازمة، التي قد تحدث في غضون أيام أو أسابيع بعد الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، الطرق المفاجئة التي يستطيع بها هذا الفيروس الجديد كلياً الانتقال إلى البشر وإصابتهم بالمرض.
 
وتوفي طفل واحد على الأقل في بريطانيا جراء المتلازمة، بينما لا يُعتقد أنها أودت بحياة أي طفل في الولايات المتحدة إلى الآن. لكن شون أوليري طبيب الأطفال والخبير في الأمراض المعدية بمستشفى الأطفال في ولاية كولورادو الأميركية وعضو "لجنة الأمراض المعدية" في "الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال" قال إن "ذلك قد يتغير".
 
وأضاف أن العمل جار لجمع معلومات عن هذا الاضطراب وأن "كل مركز أكاديمي أعرفه ينظر في أمر هذه الحالات ويحاول تتبعها بشكل منهجي".
 
وأعلنت إدارة الصحة في نيويورك أمس الأربعاء رصد 64 حالة مصابة بالمتلازمة الجديدة حتى الخامس من مايو/أيار الحالي. ولم تحدد كم طفلا منهم أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، لكنها قالت إنها تعتقد أن المتلازمة مرتبطة بمرض كوفيد-19.
 
ولا تُظهر الفحوص إصابة جميع الأطفال الذين يعانون المتلازمة بفيروس كورونا المستجد، لكنّ عدد من كانت نتائجهم إيجابية يكفي ليعتقد الأطباء أن الأمرين مرتبطان.
 
وقالت جين نيوبرجر طبيبة أمراض القلب لدى الأطفال بمستشفى الأطفال في بوسطن التابع لجامعة هارفارد: "في حالات نادرة يصاب الطفل بهذه الحالة الالتهابية المفرطة".
 
وأضافت أن بعض الأطفال يصلون إلى المستشفى في حالة "إعياء شديد، وحتى في حالة صدمة، ويعاني معظمهم من الحمى وخلل في وظيفة عضو أو أكثر في جسده".
 
وتابعت قائلة إن بعض الأطفال يصابون بالإعياء الشديد بسرعة ويتم نقلهم إلى وحدات الرعاية المركزة الخاصة بالأطفال بينما يمكن الاعتناء بآخرين في العنابر العادية بالمستشفيات.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout