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خضار يجب تجنبها للتخلص من ألم انتفاخ المعدة

8
MAY
2020
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يؤثر انتفاخ المعدة على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، ولكن يمكنك تجنب الشعور بالانتفاخ بمجرد خفض نبات معين في النظام الغذائي.

ويسبب انتفاخ المعدة شعورا غير مريح بشكل عام، وألما قد يكون ناتجا عن تناول بعض الأطعمة الغازية، أو عن طريق تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم.

ولكن، من أفضل الطرق وأسهلها للحد من خطر الانتفاخ هو تجنب تناول الثوم، حيث أنه يحتوي على نوع من الألياف، يُعرف باسم الفركتانز، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بهذه الحالة المزعجة، وفقا لموقع Medical News Today.

ويكون من الصعب كسر الفركتانز في الأمعاء، وبعد ذلك يمكث ويتخمر في المعدة.

وحتى تناول كمية صغيرة من الثوم يمكن أن تسبب انتفاخا مؤلما. ويوجد الفركتانز أيضا في البصل والكراث والهليون والقمح ومجموعة أخرى من الأطعمة المنتجة للغاز.

وقال الموقع الطبي: "حتى في الكميات الصغيرة، يمكن أن يسبب البصل والثوم الانتفاخ ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي".وأضاف: "قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الثوم أو البصل، ما يزيد من احتمالية الانتفاخ والتجشؤ والغازات بعد تناولها".

وأشار إلى أنه إذا كنت تستخدم الثوم أو البصل غالبا في الطهي، فمن الأفضل استبدالهما بالكراث أو الكرفس.

وتوفر البهارات والأعشاب، بما في ذلك الثوم المعمر والريحان، بدائل جيدة للثوم في الطهي

وأضاف الموقع أنه يمكن أن تشعر بالانتفاخ بعد تناول الخضراوات الصليبية (هي فصيلة نباتية تتبع رتبة الكرنبيات) بما في ذلك السبانخ والجزر.

وتحتوي الخضروات الصليبية على بعض العناصر الغذائية التي لا يمكن هضمها والتي قد تؤدي إلى بعض أعراض الانتفاخ.

ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بانتفاخ المعدة عن طريق طهي الخضروات الصليبية قبل تناولها.

ويمكن أن يكون ألم الانتفاخ ناتجا عن الإمساك أو الريح المحتبس أو متلازمة القولون العصبي أو حتى عن طريق ابتلاع الكثير من الهواء.

روسيا اليوم
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