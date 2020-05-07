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"الجيش الأبيض" يدفع ثمن كورونا.. وتحذير من الأسوأ

7
MAY
2020
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أعلن المجلس الدولي للممرضين والممرضات، الأربعاء، أن من المعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم أصيبوا بـ"كوفيد-19"، وربما ضعف هذا العدد، وسط تقارير عن استمرار النقص في أدوات الحماية.
 
وذكر المجلس في بيان أن المرض أدى إلى وفاة أكثر من 260 من طواقم التمريض وحث السلطات على الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة للمساعدة على منع انتشار الفيروس بين العاملين الصحيين والمرضى.
 
وكان المجلس، ومقره جنيف، قال قبل شهر إن 100 من العاملين بالتمريض توفوا بسبب الجائحة، التي أثارها تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.
 
وقال المسؤول التنفيذي بالمجلس، هوارد كاتون، لوكالة "رويترز": "عدد الإصابات بين أفراد الطواقم الطبية زاد من 23 ألفا إلى ما نعتقد أنه يتجاوز 90 ألفا ويظل هذا تقدير أقل من الحقيقة لأنه لا يشمل كل دول العالم".
 
واستند رقم 90 ألفا إلى معلومات جمعت من اتحادات الممرضين الوطنية في 30 دولة وبيانات حكومية وتقارير إعلامية.
 
ويمثل المجلس 130 اتحادا وطنيا وأكثر من 20 مليون من العاملين بالتمريض.
 
وأشار كاتون إلى أن 3.5 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا سجلت على مستوى العالم وقال: "إذا كان معدل انتشار العدوى بين الطواقم الطبية يبلغ 6 بالمئة في المتوسط فإننا نعتقد أن الرقم العالمي يتجاوز 200 ألف مصاب اليوم من أفراد الطواقم الطبية".
 
وأضاف "الفضيحة أن الحكومات لا تقوم بجمع ونشر هذه المعلومات بشكل ممنهج. ويبدو لنا وكأنها تغض الطرف وهو ما نعتقد أنه غير مقبول على الإطلاق وسيؤدي إلى فقدان مزيد من الأرواح".
 
وقال بيان المجلس: "عدم تسجيل معدلات الإصابة والوفاة بين أفراد الطواقم الطبية يعرض حياة المزيد من الممرضين والمرضى للخطر".
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