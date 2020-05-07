أسهل اختبار لفحص "كورونا" في المنزل!

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أعلن علماء أمريكيون، تطوير وتجهيز ما وصفوه بأنه أسهل اختبار لفحص الإصابة بفيروس "كورونا" وهو عبارة عن أداة لها علاقة بالجينات.



ويمكن للاختبار المصمم حديثًا الكشف عن كميات ضئيلة من الفيروس، إما عن طريق مسحة الأنف أو عينة البصق، وذلك في المنزل وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن جانبه، قال الدكتور فينغ زانغ المشرف على الفريق البحثي إن اختبارهم الجديد يكشف النتائج في غضون ساعة، ويعتبر التشخيص متاحًا حاليًا لأغراض البحث فقط.

وأوضح الباحثون، أن هذا الاختبار أكثر نجاعة وفعالية، وسيكون استخدامه أسهل من العديد من الاختبارات الأخرى التي دخلت السوق الأمريكية في وقت سابق؛ نظرًا لأن جميع المواد الكيميائية اللازمة لتشغيل التشخيص موجودة في أنبوب اختبار واحد.

ومثل اختبار الحمل، يمكن لأي شخص أخذ عينة من أنفه أو البصق في الأنبوب الذي يحتوي على مواد كيميائية، وسيعطي نتائج الإصابة بالفيروس أما موجب أو سالب على جانبي الأنبوب في خلال ساعة.