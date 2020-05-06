بسبب حالة العدوى.. "عواقب خطيرة" تهدد مصابي كورونا

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مع تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوميا بشكل كبير، تزامن ذلك مع قلق الكثيرين بشأن احتمال معاناتهم من عواقب مميتة نتيجة لأعراضهم.



وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أن الأعراض الرئيسية، التي يجب الانتباه إليها هي السعال المستمر وارتفاع درجات الحرارة، لكن التقارير المتزايدة، سلطت الضوء أيضا على عدد من الأعراض الإضافية في أجراء الجسم لا يمكنك أن تربطها بوضوح بعدوى الجهاز التنفسي.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن مجلة غاما دراسة علمية أشارت إلى أن "كوفيد-19" يؤثر على وظائف الدماغ لدى بعض الأشخاص.

ووجدت الدراسة، التي تستند إلى مرضى "كوفيد-19" في مدينة ووهان الصينية، أن الفيروس يؤذي الدماغ والجهاز العصبي لدى نصف المرضى المصابين بعدوى شديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأعراض المرتبطة بالدماغ تظهر في أشكال مختلفة بما في ذلك علامات عند المشي مثل التعثر والترنح.