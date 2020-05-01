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لأنها مستاءة منه... عراقية تقتل زوجها بأبشع طرق الإجرام

1
MAY
2020
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صدقت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء 28 نيسان/أبريل، اعترافات متهمة بقتل زوجها بطريقة مأساوية، وصفها القضاء بالبشعة، في حي بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر.
 
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم،  
 
إن محكمة تحقيق الكرخ صدقت أقوال متهمة بجريمة قيامها بحرق زوجها في منطقة حي الجامعة، في بغداد.
ونقل المركز عن قاضي التحقيق المختص، أن المتهمة ذكرت في إفادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة، حيث قامت بإحضار البنزين في الدار وحرقه بوجود زوجها في داخله بعد أن قامت بإخراج أولادها منه".
 
ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي إلى أن المحكمة المذكورة صدقت أقوال المتهمة بالاعتراف وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ ب من قانون العقوبات العراقي.
وأقدمت امرأة بالاشتراك مع عشيقها، بقتل زوجها، في منطقة الدورة، في بغداد، بتاريخ 13 أبريل/نيسان الجاري.
 
وكشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان أطلعت عليه مراسلتنا، في 13 إبريل/نيسان، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة التابعة إلى المديرية، كشفت خيوط جريمة قتل غامضة وألقت القبض على مرتكبيها خلال أربع ساعات فقط من ارتكابهم للجريمة.
 
وأوضحت المديرية أن "امرأة قامت بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها واشتراكه معها من خلال قيامهما بطعن الزوج بآلة حادة في منطقة الرقبة وخنقه ومن ثم حرقه بمادة البنزين".
 
وأكدت مديرية مكافحة إجرام بغداد أن المرأة وعشيقها اعترفا بعد التحقيق معهما بقيامهما بجريمة القتل "البشعة"، وتمت إحالتهما إلى القضاء لتتخذ بحقهما الإجراءات القانونية كافة لينالا جزءهما.
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