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نسخة جديدة من كورونا.. ما هو الفيروس التاجي "المعوي"؟!

23
APRIL
2020
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شروق محمد-إرم نيوز

شهد العالم أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع وعي الجميع بالأعراض الشائعة، للفيروس وهي السعال الجاف المستمر والحمى الشديدة.

ومع ذلك، بدأ الناس الآن يتحدثون عن أعراض أخرى، عدها المختصون نسخة ثانية من كوفيد-19 وهو الفيروس التاجي المعوي.

وأثبتت العلامات الأقل انتظاما للفيروس التاجي الذي ينشأ في المعدة أنها أكثر شيوعا من تلك السائدة، ويمكن أن تكون أيضا مشابهة جدا لفيروس "نوروفيروس"، وفقا لما ذكرته شبكة Ibcnews .

ما هو الفيروس التاجي "المعوي"؟

بدلا من مهاجمة الجهاز التنفسي للشخص أولا، ما يؤدي إلى الأعراض الشائعة كالسعال، تبدأ هذه النسخة في المعدة، وغالبا ما تكون نسخة من الالتهاب الرئوي في الجزء السفلي من الرئتين والتي تسبب آلام المعدة.

ما أعراضه؟

إذا شعر الشخص بألم في البطن أو كان يعاني الإسهال، فقد تكون هذه إحدى العلامات المبكرة للفيروس التاجي المعوي المعدي، ومن المهم بعد ذلك مراقبة نفسك لمعرفة المزيد من أعراضه مثل: السعال والحمى.

ويمكن أن يكون الألم قويا في البطن مثل تقلصات المعدة أو ألما خفيفا، ومع ذلك، يمكن أن ترتبط هذه الأعراض أيضا بالعديد من حشرات البطن الأخرى، لذا من المهم أن تراقب نفسك عن كثب.

ما الفرق بين النورو فيروس وفيروس كورونا؟

بشكل أساسي، فإن الأعراض الشائعة الأخرى التي تأتي مع فيروس كورونا مثل السعال المستمر ودرجة الحرارة المرتفعة هي التي تميز المرضى، أيضا، يستمر نوروفيروس عادة نحو 24- 48 ساعة.

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