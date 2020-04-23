living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيفية التمييز بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا

23
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة عدد حبوب الطلع في فصل الربيع، يمكن أن يشعر العديد من الأشخاص بالقلق من كون أعراض الحساسية لديهم هي في الواقع علامة على الإصابة بفيروس كورونا.
 
ويمكن أن تسبب حساسية الأنف، العطس والسعال والحكة وذرف الدموع من العينين، وفقدان الإحساس بالرائحة والصداع وضيق التنفس أو التعب - وبعضها من أعراض فيروس "كوفيد 19" الجديد.
 
وتحث الكلية الملكية للممارسين العامين، على توخي الحذر وعدم الخلط بين أعراض الحالتين.
 
ونشر موقع "ميرور" تقريرا عن طرق معرفة الفرق بين أعراض الحساسية وأعراض فيروس كورونا.
 
وإذا عانيت من الحكة (في عينيك أو أذنيك أو فمك أو أنفك أو حلقك)، فمن المحتمل أن تكون علامة على الحساسية. ولم يُبلّغ عن الحكة كعارض من أعراض "كوفيد 19".
 
ومع ذلك، إذا عانيت من الحمى، أو تشعر بألم أو تعاني من التهاب في الحلق، فمن غير المحتمل أن تكون تعاني من الحساسية فقط. ويمكن أن تكون هذه أعراض فيروس كورونا، أو فيروس آخر، ما يحفز الحاجة إلى مراجعة الطبيب.
 
ويمكن أن تكون بعض الأعراض - بما في ذلك السعال الجاف والتعب وضيق التنفس - علامة إما على فيروس كورونا أو الحساسية الموسمية.
 
وتميل أعراض الحساسية إلى التذبذب على مدار اليوم، حيث تكون مستويات حبوب الطلع أعلى غالبا في فترة ما بعد الظهر والمساء. وفي حال خفّت الأعراض باستخدام أدوية الحساسية، فمن المحتمل ألا يكون الفرد مصابا بكورونا.
 
وينبغي أن يكون لدى مرضى حساسية الأنف، فكرة عن الأعراض التي يمكن توقعها. فإذا كان السعال وضيق التنفس يتماشى مع أعراض شهدها الفرد في السنوات السابقة، يمكنه افتراض أنها ناتجة عن الحساسية.
 
وإذا شهد المريض تغيّرا في الأعراض مقارنة بسنوات أخرى، أو إذا كانت أكثر حدّة، يمكن القول إنه لا يعاني فقط من حساسية الأنف، وينبغي تطبيق العزل الصحي.
 
وفي حال لم يُصب الشخص بحساسية الأنف في السابق، فإن السعال ليس ناجما عن الحساسية الموسمية.
 
ويعد العطس من أعراض الحساسية الشائعة، وأُبلغ عنه في بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا أيضا. وإذا كان العطاس هو العارض الوحيد، فمن غير المحتمل أن يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، حيث أُبلغ عنه فقط في حالات نادرة.
 
وفي حال عانيت من العطاس إلى جانب أعراض أخرى - مثل الحمى أو السعال الجاف - فينبغي أن تعزل نفسك.
 
وبالطبع، في حال الشك وعدم التأكد من سبب الأعراض، ينبغي تطبيق العزل الذاتي واستشارة الطبيب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout