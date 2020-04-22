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ما هي شروط استخدام بلازما الدم في علاج مرضى كورونا؟

22
APRIL
2020
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في إطار الجهود التي تبذلها الدول حول العالم في العمل على التجارب العلمية للتوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا، ومنها من وصل إلى مرحلة التجارب السريرية في بعض اللقاحات، إلا أن العلاج باستخدام بلازما الدم المناعية قد أثبت كفاءته في الكثير من التجارب السريرية في العديد من دول العالم.
 
فكيف يتم العلاج ببلازما الدم؟ وما هي شروط استخدام هذا البرتوكول في العلاج للمرضى؟
 
في حديث مع الدكتور سامي زكي، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب جامعة الأزهر، وعضو الجمعية المصرية للحميات، والجمعية العربية للأمراض المعدية ومضادات الميكروبات، أوضح أن المشكلة الأساسية التي نواجهها مع فيروس كورونا هي عدم وجود أجسام مناعية في الجسم واجهته من قبل، لذلك في حالة أن الجهاز المناعي للفرد ضعيف يكون من السهل للفيروس أن يهاجم الجهاز المناعي ويكون من السهل تفاقم حالة المريض.
 
"لذلك فالأفراد الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وتكون لديهم أجسام مناعية لمحاربة المرض، وبعد شفائهم التام يبقى في جسم المعافى أجساما مناعية، لذلك نستعين ببلازما الدم لدى المتعافين، حيث تحتوي بلازما الفرد المعافى على كميات عالية من الأجسام المضادة في بلازما الدم لفترة، ولذلك يجب أن تتم هذه العملية في وقت قصير لا يزيد عن شهر من وقت تعافي المريض، حيث يجب أن تكون نسبة الأجسام المضادة الموجودة في البلازما عالية لنجاح هذه العملية".
 
وأكد الدكتور سامي أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لنجاح هذه العملية، وهي أولاً التأكد أكثر من مرة من سلبية عينات المريض من المرض نهائياً، والتأكد من عدم إصابته بأي من الأمراض الأخرى التي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عبر انتقال الدم مثل فيروس "C" أو فيروس "B".
 
كما يجب التأكد أن المعافى في صحة جيدة ولا يعاني من الأنيميا، أو قصور في القلب أو أي مرض قد يتسبب في تعرضه للخطر.
 
وأشار الدكتور سامي على ضرورة الانتظار لمدة 14 يوما بعد التأكد من سلبية المعافى من مرض كورونا نهائياً، ومن الأفضل عدم الانتظار أكثر من شهر حتى تتم عملية استخلاص البلازما بنجاح.
 
وأضاف الدكتور سامي أن هذه العملية تتم مع الحالات الخطيرة أو أصحاب المناعة الضعيفة لتعزيز قوة الجهاز المناعي لديهم، حيث يعد وسيلة آمنة وفعالة، لكن لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في العلاج، فهي تتوقف على عدد المتبرعين وهي تعمل على مساعدة الجهاز المناعي في المقاومة، لذلك يتم الاستعانة ببعض العلاجات الأخرى أثناء فترة العلاج.
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