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هل ينقل "طعام الديليفري" كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

21
APRIL
2020
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مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، تزداد مخاوف الناس من انتقال العدوى عبر المشتريات أو الأطعمة أو حتى أكياس السوبر ماركت وغيرها.
 
وفي ظل تطبيق الإغلاق لمنع تفشي الفيروس في عدة مدن وبلدان، عمد العديد من الناس إلى الإقبال على طلب احتياجاتهم عبر الإنترنت، كما ازدهرت خدمات التوصيل "الديليفري" لتشمل شتى الاحتياجات ومنها الطعام أيضاً.
 
ولعل السؤال الأبرز الذي يداهمنا مباشرة، هو هل ينقل "الطعام" مثلاً الذي نطلبه عبر خدمة التوصيل "الديليفري" العدوى؟
 
للإجابة على هذا السؤال الذي يؤرق ملايين الناس حول العالم، أوضحت منظمة الصحة العالمية في فيديو قصير على حسابها على تويتر تلك النقطة. وقالت الطبيبة مها طلعت، المستشار الإقليمي في المنظمة العالمية إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام.
 
أما بالنسبة للأكل الذي يسلم عبر الديليفري فيفضل الابتعاد عن الشخص الذي يجلب الطعام بمتر ونصف أقلها، ومن ثم يجب إخراج الطعام، والتخلص من الأكياس مباشرة، بعدها يجب غسل اليدين جيداً، وتناول ما طلبناه دون هلع.
 
كما أوضحت أنه يستحسن رمي أكياس الديليفري مباشرة، لا غسلها أو تعقيمها.
 
أما بالنسبة للفواكه أو الخضار، فأشارت إلى أنه يكفي غسل ما نود تناوله جيداً.
 
لا ينتقل عبر الأحذية
وفيما يتعلق بأسطح المنزل، أكدت على وجوب تنظيفها كاملة بالماء والصابون، مضيفة أن على من ينظفها ارتداء قفازات ثقيلة، كما يمكن بعد ذلك مسحها بالكلور المخفف.
 
إلى ذلك، شددت على وجود غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
 
أما بالنسبة لطرق انتقال الفيروس، فشددت على أنه لا ينتقل عبر الأحذية، ولا الجلد، بل فقط عبر الجهاز التنفسي.
 
وذكرت بضرورة التباعد الاجتماعي، مستبعدة ضرورة لبس القفازات بشكل دائم.
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