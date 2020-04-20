"دواء كورونا" الأشهر يحصل على "فرصة جديدة"

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أعلنت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإجراء تجربة عشوائية على استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج مرض كوفيد-19.

وحصل"هيدروكسي كلوروكوين" الذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، على ترخيص بالاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر كعلاج غير معتمد لفيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاعته، كما أنه ليس هناك حاليا أدوية معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19.

وتعتزم نوفارتيس الاستعانة بنحو 440 مريضا في المرحلة الثالثة من التجربة في غضون أسابيع في أكثر من 12 موقعا أميركيا. وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وزاد استعمال الدواء، الذي يستخدم أيضا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، بعد أن روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن يخشى البعض من أن دعم الإدارة لعلاج لم تتأكد فاعليته لكوفيد-19 أدى إلى اختصار إجراءات المراجعة والرقابة، التي تجريها إدارة الغذاء والدواء.

وقال جون تساي كبير مسؤولي تطوير الأدوية في نوفارتيس "ندرك أهمية الإجابة على السؤال العلمي حول ما إذا كان هيدروكسي كلوروكين مفيدا للمرضى الذين يعانون من كوفيد-19... لقد تحركنا بسرعة للرد على هذا السؤال من خلال تجربة عشوائية".

وتقوم شركات مثل نوفارتيس وروش وجيلياد ساينسيز باختبار أدوية قديمة تم تطويرها لعلاج أمراض أخرى بحثا عن مؤشرات على إمكانية استخدامها لمعالجة فيروس كورونا. ووسعت جيلياد تجربة على استخدام عقارها ريمديسيفير الذي يستخدم أساسا لعلاج فيروس إيبولا.