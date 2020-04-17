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تسمية أكثر مادة غذائية ضررا على الإنسان!

17
APRIL
2020
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وصف الطبيب وأخصائي التغذية ، أليكسي كوفالكوف، مادة السكر بأنها المنتج الغذائي الأكثر ضررا في العالم.
 
وأشار كوفالكوف، إلى أنه يجب استبعاد مركبات الفركتوز والجلوكوز بكافة الأشكال التي يتم الحصول عليها بشكل مصطنع، من النظام الغذائي لجميع الناس على الإطلاق.
 
وقالت كوفالكوف في مقابلة تلفزيونية: "السكر تسبب بالكثير من الوفيات إضافة لعدد كبير من الأمراض وهو الأكثر خطرا على الإطلاق".
ووفقا له، فإن جسم الإنسان لا يستطيع التكيف مع السكر والكميات المتزايدة من الكربوهيدرات.
 
وأشار الطبيب إلى أن "سكان موسكو يستهلكون 70 كيلوجراما من السكر سنويا للشخص الواحد، وهذا لم يحدث من قبل في الطبيعة، وهو مالا يستطيع البنكرياس تحمله"، مضيفا أن أطباء الغدد الصماء ينصحون بمراقبة السكر وعدم زيادة مستواه في الدم.
 
وحتى في ظروفنا الحالية في زمن وباء فيروس كورونا، فإن الإحصائيات تشير إلى أن مرضى السكري هم الأضعف في مواجهة مضاعفات الإصابة بالفيروس القاتل، ويشكلون نسبة تزيد عن 60% من وفيات المرضى الذين يحملون أمراضا مرافقة عند الإصابة بالفيروس وذلك إلى جانب مرضى الأوعية الدموية وارتفاع الضغط الشرياني.
روسيا اليوم
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