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كيف يمكنك إنقاص وزنك دون اتباع حمية غذائية؟

17
APRIL
2020
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فقدان الوزن ليس ضروريا لصحتك فقط إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، ولكنه أيضا طريقة رائعة لتعزيز ثقتك بقدراتك وجعلك تشعر بتحسن حيال نفسك.
 
وعادة ما يكون فقدان الوزن مرادفا للكلمة التي نكره جميعنا سماعها، وهي الحمية الغذائية، ولكن ربما تكون هناك طريقة لفقدان الوزن دون تقييد ما تأكله.
 
وقام موقع "إكسبرس" البريطاني، بالبحث بمساعدة مجموعة من الخبراء، وجمع قائمة من أهم النصائح التي ستمكنك من فقدان الوزن دون التضحية بالكثير.
 
1- تناول وجبة الإفطار كل صباح:
 
قد يكون من المغري تخطي وجبة الإفطار لتقليل تناول السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يكون فعالا أبدا.
 
إذا فاتتك وجبة الإفطار، فإنه بعد ساعات قليلة، ستشعر بالجوع الشديد وتحتاج إلى وجبة خفيفة، وستقوم بعد ذلك بخيارات غذائية سيئة ومن المرجح أن تملأ بطنك بالوجبات السريعة غير الصحية.
 
ولذلك، حتى إذا لم تكن تشعر بالجوع، فحاول تناول الحبوب الكاملة، أو الفاكهة والزبادي قليل الدسم.
 
2- توقف عن تناول الطعام ليلا:
 
إذا كنت تحب وليمة منتصف الليل، فهذا هو أول شيء تحتاج القطع معه لتغيير نمط حياتك.
 
وتحتاج بالتالي، إلى تحديد وقت تتوقف فيه عن تناول الطعام في اليوم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.
 
وبعد تناول العشاء، يمكنك الحصول على بعض الأطعمة الحلوة طالما كان ذلك قبل بلوغ الوقت المحدد للتوقف عن الأكل.
 
وينصح الخبراء بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد ذلك، حتى لا تنجذب لتناول أي شيء آخر في وقت متأخر من الليل.
 
3- ابطاء المضغ:
 
أولئك الذين يمضغون بسرعة تزيد احتمالية إصابتهم بالسمنة بنسبة 115% مقارنة بأولئك الذين يأكلون ببطء.
 
ويشير الخبراء إلى أن المضغ ببطء أكبر سيضمن تناول كميات أقل من الطعام، حيث يقترح معظم الخبراء مضغ قطعة من الطعام 32 مرة قبل ابتلاعها.
 
ومع ذلك، يتطلب الأمر مضغا أقل لتحليل الطعام الأكثر نعومة والذي يعتمد على الماء.
 
وبعد تناول الطعام، تقوم أمعاؤك بقمع هرمون الجريلين الذي يتحكم في الجوع. ويقوم جسمك أيضا بإفراز هرمونات الامتلاء التي تخبر دماغك أنك قد أكلت.
 
وهذا بدوره يجعلك تشعر بالشبع ويساعدك على التوقف عن تناول الطعام.
 
4- وجبات أصغر:
 
إذا خفضت حجم الحصة الواحدة من الطعام بنسبة 10% إلى 20% ، فستفقد الوزن دون أن تدرك أنك تفتقد أي شيء.
 
وعليك وضع كمية قليلة للغاية على طبقك للبدء، ويمكن إضافة المزيد إذا كنت لا تزال جائعا. ويمكنك تناول كمية أكبر من تلك التي حددتها لنفسك فقط إذا كنت بحاجة إليها حقا.
 
5- البروتين:
 
البروتين الخالي من الدهون أو قليل الدسم طريقة رائعة لإبقاء شعورك بالشبع.
 
ويزيد البروتين من مستويات الشبع (هرمونات تقليل الشهية)، ما يجعلك تشعر بالرضا بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم.
 
وإذا تناولت البروتين في كل وجبة، فسوف تشعر بالامتلاء وأقل احتمالية للإفراط في تناول الأطعمة السكرية.
 
وبعد تناول الطعام، يتم استخدام بعض السعرات الحرارية في هضم الطعام واستقلابه ، ويُعرف هذا باسم التأثير الحراري للطعام (TEF).
 
ويحتوي البروتين على نسبة TEF أعلى بكثير عند حوالي 20 إلى 30 %، مقارنة بالكربوهيدرات (5 إلى 10 %) أو الدهون (0 إلى 3%).
 
وإذا كنت تتناول البروتين في معظم الوجبات، فسيتم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم.
 
طريقة سهلة لفقدان الوزن هي ممارسة الأكل اليقظ.
 
6- الأكل اليقظ:
 
إذا لم تنتبه لما تأكله، فسيستغرق الأمر وقتا أطول حتى تشعر بالشبع.
 
وبالتالي فإن الانتباه إلى ما تأكله سيساعدك على تناول كميات أقل وببطء أقل في المضغ وانتقاء خيارات غذائية أفضل.
 
وهذا يعني عدم تناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء تصفح الهاتف.
 
7- الماء:
 
يمكن إخفاء السعرات الحرارية في المشروبات دون أن تدرك ذلك.
 
ولهذا يمكن أن تشبع عطشك بمشروبات صحية مثل الماء البارد أو الماء الغازي أو الحليب قليل الدسم أو القليل من عصير الفاكهة الطازجة.
 
وبالطبع الابتعاد عن المشروبات السكرية والكحول قدر الإمكان.
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