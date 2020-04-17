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كيف يؤثر الإجهاد في الدماغ؟

17
APRIL
2020
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كشفت نتائج الدراسة التي أجراها علماء مركز نيو أورليانز للعلوم الصحية بجامعة لويزيانا، كيف يغير الإجهاد بنية الدماغ.
 
 وتفيد مجلة Journal of Neuroscience، بأن نتائج الدراسة التي أجراها فريق علمي برئاسة الدكتور سي وانغ جون ليو الأستاذ في قسم بيولوجيا الخلية وعلم التشريح في المركز، بينت كيف يغير الإجهاد بنية الدماغ. واعتمادا على هذه النتائج يمكن تحديد طرق الوقاية والعلاج.
 
وقد اكتشف ليو وفريقه العلمي خلال التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن حادث إجهاد واحد يسبب تغيرات سريعة ودائمة في الخلايا النجمية للدماغ، حيث تنظفه من "النفايات".
 
وقد أجبر ت نوبة الإجهاد نهايات الخلايا النجمية على الانفصال عن مشبك الاتصال العصبي، الذي من خلاله تنتقل المعلومات من خلية إلى أخرى.
 
واكتشف الفريق العلمي أيضا، الآلية المسببة لانقطاع الاتصالات. ووجدوا أنه خلال فترة الإجهاد يكبح هرمون النورإبينفرين المسار الجزيئي الذي ينتج عادة بروتين GluA1، الذي من دونه لا يمكن للخلايا العصبية والخلايا النجمية التواصل مع بعضها البعض.
روسيا اليوم
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