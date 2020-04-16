living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة علمية للحد من انتقال عدوى كورونا عن طريق الأحذية

16
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعمل الخبراء باستمرار على إطلاع الجمهور على الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

والتوصية الأحدث، وفقا لعالم فيروسات، هي ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية في الخارج مع استمرار الوباء، والذي يجب خلعه فور عودتك إلى المنزل.

وكشف فيلم وثائقي عن أن الأحذية قد تكون المصدر غير المحتمل لفيروس كورونا في منزلك إذا لم تخلعها بمجرد دخولك إلى المنزل.

ونوقشت النصيحة بشأن الفيروس عبر "القناة 4" في برنامج بعنوان How Clean Is Your House، حيث كشفت الدكتورة جافيد عبد المنعم، طبيب الحوادث والطوارئ (A&E)، وطبيبة الفيروسات الدكتورة ليزا كروس، أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من فرص تلويث الفيروس للمنزل.

ووفقا للدكتورة كروس، فإن الفيروس يمكن أن يعيش على مواد مثل النعال المطاطية للأحذية من "ثلاثة إلى خمسة أيام"، وتوصي "بوجود زوج واحد فقط من الأحذية للخروج".

وتقترح الدكتورة كروس أيضا الاحتفاظ بالأحذية في نفس المكان، إما في الردهة أو في صندوق، لتقليل خطر انتشار الفيروس.

ويُعتقد أن أي خطر لانتشار العدوى من الحذاء ضئيل للغاية، ووفقا لأخصائية الصحة العامة كارول وينر: "لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يدخل إلى المنزل من الأحذية" وأنها "عمليا، على الجزء الأبعد من وجوهنا، ونحن نعلم أن أكبر خطر لانتقال العدوى هو من شخص لآخر، وليس من حذاء لآخر".

وخلال الحلقة، نصح الخبراء أيضا بإزالة الملابس وغسلهما إذا كان على الأفراد استخدام وسائل النقل العام أو الاتصال المباشر مع الآخرين، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يعيش على الملابس لمدة تصل إلى 24 ساعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout