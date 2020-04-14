3 أنواع قاتلة من فيروس كورونا!

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أعلنت روسيا استلامها سلالة فيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة، لإجراء الدراسات وصنع اللقاح.

وقالت جمارك مدينة تومسك الروسية، إن "شركة روسية استوردت سلالة فيروس كورونا من الولايات المتحدة، كجزء من إجراءات منع انتشار عدوى فيروس كورونا، للقيام بالدراسات وإنشاء لقاح".

وأوضحت الجمارك أنه تم "نقل سلالة الفيروس في قارورة حجمها 23x0.6 ملليتر ووزنها 88 غراماًط، معتبراً أنه نظراً إلى أن "درجة الحرارة اللازمة لحفظ السلالة يجب أن تكون بين 2 و8 درجات مئوية، تم وضعها في عبوة حافظة للحرارة مملوءة بالعناصر الباردة، وهكذا وصل وزن الشحنة إلى 4.5 كغ".

وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أعلنت في آذار/مارس، عن "وجود سلالة الفيروس لدى روسيا، وتم تحضير 5 نماذج من اللقاحط.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، أن لدى فيروس كورونا 3 أنواع قاتلة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن السلالة الأصلية هي الأكثر انتشاراً في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، وليست منتشرة في الصين.