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اكتشاف سبب الإصابة بأكثر أنواع السرطان انتشارا

14
APRIL
2020
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يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون في الجسم إلى تطور سرطان الثدي، الذي هو أحد أنواع السرطان الأكثر انتشارا، من خلال إنتاج بروتينات معينة.
 
وتفيد مجلة Trends in Molecular Medicine، بأن الدكتور بينغ لي أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في جامعة لويزفيل الأمريكية، توصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن افترض، أن البروتينFABP4 ( fatty acid binding protein) الذي تنتجه الأنسجة الدهنية يلعب الدور الأساسي في نمو الخلايا السرطانية .
 
تنتج الأنسجة الدهنية البروتين FABP4، وتصل كمية ضئيلة منه إلى الدم . ولكن تراكم كمية كبيرة من الأنسجة الدهنية في الدم، يؤدي إلى فائض من هذا البروتين. وقد تبين أن الأورام تحتوي على نسبة عالية من البلاعم المحتوية على البروتين FABP4. وقد أثبتت نتائج دراسات سابقةـ أنه عند كبح نشاط هذا البروتين يتباطأ نمو الورم في النماذج الحيوانية، حتى في حال بقاء السمنة على مستواها السابق.
 
وبالإضافة إلى هذا، يؤثر البروتين FABP4 الذي يتنقل مع الدم، مباشرة في  نمو سرطان الثدي من خلال تفاعله مع خلايا الورم الخبيث.كما يحفز التفاعل المتبادل بين الورم والخلايا الدهنية، ما يساعد على نمو الورم.
 
وقد أوضح العلماء، أن أنظمة غذائية مختلفة غنية بالدهون، تؤثر بصورة مختلفة في تطور الأورام. فمثلا زيت الكاكاو وزيت السمك يسببان السمنة، ولكن الأخير لا يسبب تطور السرطان.
روسيا اليوم
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