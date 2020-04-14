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دراسة صينية "تكشف" متى قد يكون خطر الوفاة من كورونا مرتفعا!

14
APRIL
2020
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زعمت دراسة جديدة أن خطر الوفاة من فيروس كورونا أعلى بنسبة 80% حال المعاناة من مشكلة صحية أساسية واحدة.
 
وقام باحثون من مجموعة خبراء العلاج الطبي في الصين لـ Covid-19 بتحليل البيانات من نحو 1600 مريض في الصين.
 
ووجدوا أن 20% من مرضى فيروس كورونا، الذين يعانون من أي حالة صحية كامنة، إما تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة، أو احتاجوا إلى التهوية أو ماتوا.
 
وحدد العلماء السرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) كأكثر الحالات الطبية الموجودة، في خطر الإصابة بالفيروس الفتاك.
 
ونُقل نصف المرضى الذين يعانون من COPD في الدراسة، إلى وحدة العناية المركزة أو ماتوا.
 
وبالمقارنة، كان هذا الرقم نحو 20% لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وتضمنت الدراسة المنشورة في المجلة التنفسية الأوروبية (European Respiratory)، معلومات من 1590 مريضا بفيروس كورونا بمتوسط عمر 49 ، في 575 مستشفى بين ديسمبر 2019 ويناير 2020.
 
وأظهرت النتائج أن 16٪ من المرضى انتهى بهم الأمر بالإصابة بـ Covid-19 الحاد، بينما وصل 8.2% إلى "نقاط نهاية معقدة" - إما عناية مركزة أو تهوية أو وفاة.
 
وقال معد الدراسة الرئيس، وي-جيي جوان من جامعة Guangzhou الطبية، إن 50 من المرضى توفوا، ما يعطي معدل وفيات 3.1% للمقيمين في المستشفى.
 
وتبين أن المرضى الذين يعانون من حالة موجودة مسبقا، لديهم خطر متزايد بنسبة 80% لتطور Covid-19 بشكل يهدد حياتهم. ووجد الخبراء أن هذا الرقم تضاعف لأولئك الذين يعانون من مشكلتين طبيتين على الأقل.
 
وكان مرضى السرطان في خطر أعلى، مع زيادة بنسبة 250% في النتائج الخطيرة، وكان لدى COPD فرصة أعلى بنسبة 170%.
 
وبشكل عام، يعاني ربع المرضى من مشكلة صحية أساسية واحدة على الأقل، الأكثر شيوعا مثل ارتفاع ضغط الدم.
 
ولم يكن الأكاديميون واضحين بشأن ما إذا كان هذا يعني أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم من شأنه أن يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أو لأن الحالة أكثر شيوعا.
 
ولم يتم تقسيم النتائج حسب العمر، ولكنها أظهرت بكل حالة كامنة مدى خطورة المرض أو ما إذا كان الموت مرتبط بالمرض.
 
ويأتي ذلك عندما وجد الباحثون أن جميع الوفيات تقريبا من فيروس كورونا في إيطاليا، كانت مرضى يعانون من حالة طبية موجودة مسبقا.
 
وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنها بحاجة إلى "المزيد من البيانات لتصبح متاحة"، للتحقيق بشكل صحيح في الرابط.
 
وكشفت دراسة حديثة أخرى في الصين أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان، لديهم فرصة أكبر بنسبة 79% لدخول العناية المركزة، أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، أو الوفاة بسبب فيروس كورونا.
روسيا اليوم
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