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فيروس كورونا..هل يمكن أن يصيب الحيوانات الأليفة؟..خبراء يجيبون

12
APRIL
2020
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هل يمكن أن تصاب الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا، وإذا حدث ذلك هل يمكن أن تنقلها للحيوانات الأخرى والبشر؟

ما هو الدليل؟
تنتقل عدوى الانفلونزا من الإنسان للقطط بل إن بعضها أصيب بفيروس كوفيد 19.

وذلك مدعوم بأدلة مُختبرية.

كما أن هناك أيضا حالات عزل لكلاب أُصيبت بفيروس كورونا في هونغ كونغ.

ولكن لم يمرض بشدة أي من القطط أو الكلاب التي أصيبت بفيروس كوفيد 19.

ويحقق العلماء لمعرفة سبب ذلك.

ولكن قد لا يستنسخ الفيروس نفسه في خلايا الحيوان بنفس الطريقة التي يفعلها في خلايا البشر.

هل يمكن لكلب أو قط نقل فيروس كورونا للبشر؟

هذا أمر من غير المرجح حدوثه إلى حد بعيد، بحسب العلماء والأطباء البيطريين.

ولا توجد حالات انتقل فيها فيروس كوفيد 19 من حيوان أليف لإنسان.

وكذلك كان الحال خلال تفشي فيروس سارس عام 2013، وهو فيروس ذو علاقة وثيقة بكوفيد 19.

هل يمكن أن يحمل فراء الحيوان الأليف فيروس كورونا إذا لمسه أو فركه شخص مصاب؟تقول الدكتورة راشيل تارلينتون الأستاذ المساعد بقسم مكافحة الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة نوتينغهام: " ذلك ممكن من الناحية النظرية، فالفراء مثل أي سطح آخر، مثل أيدي الشخص أو ملابسه، ولكن مثل هذه الحالة لم تقع حتى الآن".

وتنطبق نفس النصيحة المعتادة وهي غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا بعد لمس أي حيوان أليف أو أشياء مثل الأطواق التي توضع في رقاب الحيوانات.

ولحماية بعضنا الآن، تنصح الجمعية الملكية البريطانية لحماية الحيوانات بأنه من الأفضل تجنب تقبيل حيوانك الأليف.

كيف أبقي حيواني الأليف آمنا خلال فترة العزل الذاتي؟

إذا كان عليك وضع نفسك قيد العزل الذاتي، فإن الأمر يستحق أن تفكر في كيفية توفير احتياجات حيوانك الأليف.

وتقول الجمعية الملكية لحماية الحيوانات إنه يمكنك ترك الكلاب في حديقتك، أو خارج الباب الأمامي ليمكنها قضاء حاجتها.

وإذا كان لديك قط يعيش في منزلك، ابقه داخل البيت مع أي عضو آخر من أعضاء البيت.ونظف بانتظام أيضا صحن مخلفاته.

وإذا كان لديك قط يعيش خارج المنزل، فحاول أن تبقي تعاملك معه عند الحد الأدنى.

وإذا كنت مريضا، قيد الاتصالات الوثيقة بحيواناتك الأليفة.

ما هي قواعد التمشي مع الكلب والنزهة معه؟

إذا كان لديك كلب يحتاج إلى التمشي بانتظام فإنه بوسعك مزج ذلك بالحصة الواحدة المسموح لك بها يوميا للرياضة خارج المنزل.

ولكن تذكر، سواء كنت تمارس الرياضة وحدك أو مع أحد أفراد الأسرة، البعد مسافة مترين على الأقل عن الآخرين طول الوقت.

ولم تقدم الحكومة نصيحة فيما يتعلق بإبقاء الكلب في طوقه أم لا، ولكن بعض الحدائق والمتنزهات في بريطانيا، بما فيها الحدائق الملكية، تنصح بشدة بإبقائه في الطوق.

حتى يكون من السهل الالتزام بنصيحة التباعد الاجتماعي.

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