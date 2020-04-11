كورونا .. الامل يتجدد من مرسيليا: دراسة على ١٠٦١ مريض و هذه النتيجة

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نشر فريق عمل البروفيسور ديدييه راوول نتيجة دراسة موثقة اجريت على ١٠٦١ مصاب بالكورونا , و قد تمت معالجتهم عبر دواء الهيدروكسي كلوروكين مع الازيتروميسين. و قد جاءت النتيجة مشعة جدا اذا تماثل ٩١.٧٪" للشفاء . و قد توفي ٥ اشخاص اي نسبة الوفاة تقارب ال ٠.٥٪ فقط.

و تقول خلاصة الدراسة , ان الجمع بين الدواءين عندما يستعمل فور تشخيص المرض , هو علاج آمن و فعال للكورونا مع نسبة وفاة نصف بالمئة لدى الفئات العمرية العالية.

و العلاج يمنع تدهور الحالة الصحية و يمنع الفيروس من الاطالة في الجسم و يخفف من امكانية العدوى في معظم الحالات.

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