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طفلك قصير: إليك 10 أطعمة تُزيد من طول قامته

9
APRIL
2020
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اخبار 24 - يعاني بعض الأطفال من قصر القامة، وتبحث الأمهات دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الأسباب ولطرق التي تساعد طفلها على النمو، كما تتنقل بين الأطباء لمساعدتها، وعلى الرغم من اعتماد طول الجسم على الجينات، إلا أن العناصر الغذائية تلعب دوراً في نمو وتطور وقوة العظام والمفاصل، وبالتالي تساعد على ضبط الطول بشكل مناسب.
 
أطعمة تساعد على طول القامة:
في السطور التالية نستعرض بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة الطول عند الأطفال والنمو بشكل طبيعي ومُغذي، وذلك بحسب ما ذكر موقع Health line:
 
1. الفاصوليا البيضاء:
تحتوي الفاصوليا البيضاء على العديد من العناصر الغذائية، خاصة البروتين الذي يزيد معدلات ما يسمى عامل النمو شبيه الأنسولين 1، والذي يعتبر هرموناً هاماً في دعم تطور الطفل، إلى جانب الحديد وفيتامين B.
 
2. الدجاج:
يعتبر الدجاج مصدراً غنياً بالبروتين وفيتامين B12، فضلاً عن الحمض الأميني التورين الذي يعزز تكوين ونمو العظام، وأيضاً فيتامين B6 وغيره.
 
3. اللوز:
اللوز يعد أحد أهم أنواع المكسرات، إذ يعتبر واحداً من المكسرات المليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لزيادة الطول والنمو بشكل سليم، ومن بينها الدهون الصحية والألياف والمنجنيز والماغنسيوم وفيتامين E.
 
4. الخضروات الورقية:
تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والكرنب وغيرها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، على رأسها فيتامين K الذي يزيد كثافة العظام ويدعم نموها وطولها بشكل سليم، إلى جانب فيتامين سي والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم.
 
5. الزبادي:
يحتوي الزبادي على البروتين، الذي يساعد في عملية نمو الطفل، ودوره في تحسين عمل الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بالالتهاب المسببة للأمراض الخطيرة.
 
6. البطاطا الحلوة:
تلعب البطاطا الحلوة دوراً في تعزيز الطول عند الصغار، حيث تحتوي على فيتامين A الذي يحسن صحة العظام، فضلاً عن الألياف التي تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن المختلفة.
 
7. البيض:
يتميز البيض باحتوائه على كمية وفيرة من البروتين الذي يساهم في دعم نمو العظام، وفيتامين د الذي يزيد من فرص امتصاص الكالسيوم بالجسم، ومن ثم تطور العضلات والمفاصل والعظام بشكل سليم.
 
8. التوت والفراولة:
يحتوي التوت بأنواعه والفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز نمو الخلايا وإصلاح الأنسجة التالفة وزيادة الكولاجين الذي يعمل على زيادة كثافة العظام وتحسين صحتها.
 
9. الحليب:
يحتوي الحليب على الكالسيوم والفسفور والماغنسيوم، كما يعتبر مصدرا غنيا بالبروتين، إذ أنّ كوب حليب= 8 جرام بروتين، ويوصي الخبراء أن حليب الأبقار يساعد على نمو الأطفال وبناء عضلاتهم.
 
10. السلمون:
يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، والتي تلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة العظام ودعم تطور ونمو الأطفال بشكل سليم، فضلاً عن البروتين والبوتاسيوم وفيتامين B.
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