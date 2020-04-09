عالم أوبئة: هذه الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من كورونا

A + A -

كشف عالم أوبئة أمريكي، عن الوسيلة الناجعة للوقاية من فيروس كورونا، الآخذ في الانتشار بشكل واسع عالميا.





وقال العالم في كلية الطب التابعة لجامعة كاليفورنيا في ريفيرسايد، بريندون براون، إن الكمامة الطبية تمثل أفضل وسيلة وقائية من فيروس كورونا.

وأضاف براون خلال مؤتمر علمي بثه موقع "ميديكال اكسبريس"، أن استخدام الكمامات الطبية يساعد كثيرا في الوقاية من الإصابة بالفيروس لأنه يسمح بتفادي اللمسات غير المتعمدة للوجه، التي تمثل الطريقة الأبرز لوصول العدوى إلى جسم الإنسان.

وشدد العالم الأمريكي مع ذلك على ضرورة تنظيف وتطهير الأيدي بشكل دقيق جدا، مؤكدا أن الفيروس لا يستطيع أن يعيش في هذه الظروف.