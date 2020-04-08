living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأعراض الأقل ظهورا لفيروس كورونا التي لا ينبغي تجاهلها

8
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، يعمل الكثيرون حول العالم من منازلهم ويغادرونها فقط عند الضرورة القصوى.
 
وفي حال ظهرت أعراض فيروس كورونا على شخص ما، فيُطلب منه عزل نفسه لمدة سبعة أيام إذا كان يعيش بمفرده، أو 14 يوما إذا كان يعيش مع أفراد آخرين.
 
وتشمل الأعراض الرئيسية لـ Covid-19 ، درجة الحرارة العالية أو السعال الشديد والمستمر.
 
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن واحدا من كل ستة أشخاص يصاب بمرض Covid-19 مع أعراضه الخطيرة.
 
وبينما يعاني البعض فقط من أعراض خفيفة، فإن البعض الآخر لا يعاني من الأعراض الرئيسية للمرض.
 
وهناك أدلة متزايدة تظهر أن أعراض الفيروس تمتد إلى أكثر من درجة الحرارة والسعال. وهناك عدد من الأعراض الإضافية التي لا ينبغي تجاهلها، كونها قد تكون علامة على Covid-19، بينها:
 
- إرهاق عصبي:
 
على الرغم من أنه لم يتم اعتباره رسميا كأحد الأعراض المثبتة للمرض، فقد ذكرمرضى Covid-19 أنهم يعانون من الإرهاق الذهني ويمرون بتجربة ضباب الدماغ.
 
- التهاب العينين:
 
أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين هو مقارنتها بالحكة والتهيج الذي قد تواجهك إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى.
 
يمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج عندما تكون بين الضباب الدخاني والدخان والغبار والعفن وحتى الحيوانات.
 
والفرق الوحيد بين هذه الحالات وغيرها، هو حقيقة أن الفيروس هو من يثير هذه الأعراض وليس العوامل الخارجية.
 
- الصداع:
 
أبرزت دراسة نشرت في مجلة لانسيت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن أبلغ 8% من مرضى Covid-19 في ووهان، أنهم عانوا من الصداع.
 
- الدوار:
 
ومن الأعراض الأخرى الدوار أو الدوخة، والتي تم الإبلاغ عنها في بعض الحالات.
 
ووفقا لـ Cleveland Clinic يمكن أن تشير نوبات الدوخة المتكررة أو نوبات الدوار الشديد أو المفاجئ إلى خطر صحي أكثر خطورة.
 
- فقدان حاسة الشم:
 
أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بفقدان الشم.
 
ونظر فريق في King's College London إلى أكثر من 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض Covid-19، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout