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ولادة طفلين لمصابتين بكورونا.. ومفاجأة عند الفحص

8
APRIL
2020
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أعلنت مستشفى في ليما عاصمة بيرو، الثلاثاء، أن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وضعتا طفلين وأن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين.
 
وأضاف مستشفى ريباغلياتي أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 مارس كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات.
 
وقال الطبيب كارلوس ألبريتك: "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".
 
وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.
 
وأثار مسعفون في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس مخاوف في أوائل فبراير من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين، وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.
 
لكن دورية لانسيت نشرت في منتصف فبراير دراسة شملت 9 نساء حوامل في الصين أثبتت الفحوص إصابتهن بفيروس كورونا.
 
وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد "أدلة يُعتد بها حتى الآن لدعم فرضية انتقال عدوى كوفيد-19 من الأم إلى الطفل".
 
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات حديثي الولادة اللاتي أثبتت الفحوص إصابتهن بالفيروس على العناية بأطفالهن وإرضاعهن رضاعة طبيعية بشرط التزامهن بتدابير صارمة للصحة العامة.
 
وقال ألبريتك إن الأطباء سيؤيدون بقاء المرأتين مع رضيعيهما.
 
وأضاف "هذا وباء عالمي جديد وليست لدينا خبرة به. لدى الصين وإيطاليا بعض المنشورات التي تتضمن توصيات للرضاعة الطبيعية. وانتقال العدوى عن طريق لبن الأم لم يتأكد".
 
لكنه أشار إلى أنه في حال كانت الأم تعاني من أعراض شديدة للمرض فإن الوضع سيختلف وقال "في هذه الحالة ينبغي الفصل بين الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم".
 
وسجلت بيرو 2954 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و107 وفيات حتى الآن وأعلنت تعافي 1301 شخص.
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