أم مريضة بكورونا أنجبت طفلتها.. ثم وقعت المأساة بعد ساعات

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بعد ساعات قليلة من وضع طفلتها، لم تتمكن الأم من مقاومة فيروس كورونا المستجد أكثر من ذلك، وفارقت الحياة عن عمر 36 عاما.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأم غالينا أصيبت بـ"كوفيد 19" في أحد المراكز الصحية بمدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا.

ودخلت غالينا المركز الخاص بالولادة يوم 10 مارس الماضي لمتابعة حالتها، حيث لم تكن تعاني أي أعراض.

لكن بعد 19 يوما من هذه الزيارة ساءت أحوالها الصحية، وظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم السلطات الصحية المحلية: "انخفض مستوى الأكسجين في دمها بشكل حاد وارتفعت درجة حرارة جسدها إلى 39 درجة مئوية".

وتابع: "بدأت تعاني صعوبة في التنفس والتهابا رئويا. بعد ذلك، أظهر الاختبار أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد".

وفي مساء 29 مارس، أنجبت غالينا طفلة بصحة جيدة وزنها 2.5 كغم.

لكن في أعقاب الولادة تدهورت حالة الأم، مما استدعى نقلها إلى وحدة العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، إلا أن ذلك لم ينفع، حيث توفيت بعد ساعات قليلة.

وقال الأطباء إن الرضيعة غير مصابة بالفيروس، لكنها تخضع للمراقبة الطبية بشكل مستمر.

وألقى أقارب غالينا باللوم على طاقم المركز الطبي، حيث قالوا إنه لا يتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة مما أدى إلى نقل العدوى إلى الأم ووفاتها.

وحتى السبت، سجلت أوكرانيا نحو 1200 حالة مصابة بكورونا، إلى جانب 32 حالة وفاة.