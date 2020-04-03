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ما الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة؟.. الصحة العالمية تجيب

3
APRIL
2020
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مع تسارع وتيرة تفشي وباء كورونا في العالم وتخطي أرقام المصابين عتبة المليون، ووفاة نحو 53 ألف ضحية، بات السؤال الذي يتداول بين الناس ما الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة للوقاية من الفيروس القاتل؟
 
ونشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني في 10 خطوات الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها.
 
وذكرت المنظمة العالمية الآتي:
 
- استخدام الكمامة ينبغي أن يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.
 
- قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.
 
- امسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة.
 
- حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط المعدني).
 
- تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).
 
- ضع الكمامة على وجهك. اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.
 
- اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.
 
- بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مبعداً الكمامة عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.
 
- تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.
 
- نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو إذا بغسلهما بالماء والصابون إذا كانت متسختين بوضوح.
 
فما تنصح به منظمة الصحة العالمية هو أنك إذا كنت تتمتع بصحة جيدة فإنك بحاجة لوضع الكمامة فقط في حالتين: الأولى وهي إذا كنت تعتني بشخص مصاب بكوفيد-19 أو يشتبه بأنه مصاب بالمرض، والثانية هو إذا كنت تسعل أو تعطس أو تشتبه في أنك مصاب بفيروس كورونا.
 
ووفقا لخبراء، فإن فائدة الكمامات هي التقاط الرذاذ الذي ينشره السعال والعطس والأنفاس، وهي طرق الانتقال الرئيسية لفيروس كورونا المستجد.
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