شروط علاج فيروس كورونا من دون أدوية

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استنتج علماء جامعة ملبورن الأسترالية، أن جسم الإنسان الذي يملك مناعة جيدة ، قادر على مكافحة فيروس كورونا بنفسه من دون أي أدوية.

وتفيد مجلة Nature Medicine، بأن مواطنة صينية (47 سنة) من سكان مدينة ووهان الصينية جاءت إلى أستراليا، وبعد أيام نقلت إلى المستشفى بسبب اعراض COVID-19 - الضعف، ضيق التنفس، ارتفاع درجة حرارة جسمها، ولاحظ الأطباء أنها لا تعاني من أي أمراض أخرى وليس لها عادات سيئة.

لم يصف لها الأطباء خلال رقودها في المستشفى مضادات حيوية أو أدوية مضادة للفيروسات، بل فقط حقنوها بالوريد بالمحلول اللازم للحفاظ على التوازن المائي في الجسم. وكانت النتيجة أن تعافت هذه المرأة تماما بعد أسبوعين، حيث أظهر تحليل الدم زيادة عدد الخلايا المناعية، كما يحصل عادة عند مكافحة الجسم للإنفلونزا الموسمية.

تقول الدكتورة كاترين كيدزيرسكا، "أظهرت نتائج دراستنا، أنه على الرغم من أن COVID-19 يسببه فيروس جديد، لكننا نلاحظ عند تعافي الأشخاص الأصحاء سابقا، استجابة مناعية مستقرة، مماثلة لتلك التي تلاحظ عند الشفاء من الإنفلونزا".

وتلك وفقا للعلماء، خطوة مهمة في فهم عملية الشفاء ونتائج دراستنا يمكن استخدامها في تحسين طرق علاج COVID-19 .