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"جونسون آند جونسون" تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

31
MARCH
2020
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بينما تتسارع الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كلفت الحكومة الأميركية مع شركة "جونسون آند جونسون" العملاقة لتطوير لقاح للفيروس الذي يحبس أنفاس العالم، وذلك بمقتضى عقد تبلغ قيمته 456 مليون دولار.
 
 
العقد، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، والذي كشف تفاصيله موقع "فوربس، يتضمن كذلك بدء عمل قسم الشركة المتخصص في إنتاج الأدوية، من أجل التوصل إلى "مضاد جديد'' لعلاج الفيروس سريع الانتشار.
 
ووفقا لما نقله موقع "ديلي ميل"، تعمل الشركة حاليا على زيادة طاقتها الإنتاجية لمرافقها العالمية الـ125، بهدف محدد هو إنتاج "مليار جرعة" من لقاح لفيروس كورونا.
 
والاثنين، أعلنت شركة الأدوية العملاقة أن واحدا من لقاحاتها المرشحة للنجاح بمواجهة كورونا قد برز بشكل إيجابي، وسوف تمضي قدمًا في إجراء المزيد من الدراسات عليه، علما بأن تلك الدراسات قد بدأت بالفعل منذ يناير الماضي.
 
وسبق أن عملت "جونسون آند جونسون" على لقاحات لفيروسات إيبولا، وزيكا، وفيروس نقص المناعة المكتسب "إيدز"، مما يعني أنها تمتلك خبر كبيرة في ذلك المجال.
 
ويعتقد العلماء أنه يمكنهم الاستفادة من نفس "الأنظمة الأساسية" التي استخدمت لتطوير لقاحات لهذه الفيروسات، من أجل تسريع تطوير اللقاح المرتقب لوباء كوفيد-19.
 
وعلى عكس العديد من الشركات الأخرى، لم تبدأ "جونسون آند جونسون" بعد التجارب سريرية سواء للقاح كورونا أو المضاد للفيروس، ولكن من المتوقع أن تبدأ تلك التجارب بحلول سبتمبر المقبل، بعدما حصلت الشركة على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 
ولذلك، فمن غير المرجح أن يكون لقاح "جونسون آند جونسون" جاهزًا حتى وقت مبكر من عام 2021.
 
يشار إلى أن أول تجربة بشرية على لقاح لفيروس كورونا قد جرت في الولايات المتحدة في 17 مارس، فيما يتلقى حاليا أصحاء في سياتل، بولاية واشنطن، جرعات من لقاح تجريبي أنتجته شركة "مودرنا" للتأكد من كونه آمنا.
 
وتجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع وباء كورونا.
 
وشهدت الولايات المتحدة، الاثنين، أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب كورونا، إذ تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، فضلا عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلة، وفقا لإحصاء جمعته رويترز.
 
والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.
 
وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات (1228)، يليها ولاية واشنطن (219)، ثم ولايات نيوجيرسي ولويزيانا وميشغين وكاليفورنيا.
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