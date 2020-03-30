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الصين تكشف مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها

30
MARCH
2020
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اكتشف العلماء الصينيون في جامعة هونغ كونغ درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، وتم نشر البيانات ذات الصلة على بوابة medRxiv الطبية المتخصصة.
 
وقال العلماء إن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما. 
 
وأضافوا: في نفس الوقت، لا يتحمل فيروس السارس CoV-2 درجات الحرارة المرتفعة ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق.
 
واكتشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة. فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.
 
ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.
 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء وجائحة. 
 
ووفقا لأحدث بيانات المنظمة الأممية، تم تسجيل أكثر من 570 ألف إصابة في العالم، وتوفي أكثر من 26 ألف شخص.
روسيا اليوم
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