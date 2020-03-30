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كيف تتجنب الإصابة بعدوى كورونا في المحال التجارية والأماكن العامة؟

30
MARCH
2020
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نصح الخبير الروسي الدكتور ليونيد راشال، بارتداء القفازات في المحال التجارية، والقيام بتطهير الهواتف المحمولة، والابتعاد لمسافة بين متر ومترين من الآخرين للوقاية من فيروس كورونا.
 
وقال الدكتور راشال رئيس اتحاد المجتمع الطبي الوطني في روسيا، لوكالة "نوفوستي" اليوم: "في المتاجر استخدم القفازات عند أخذ العربة. وفي المراحيض العامة، استخدم المناديل أو قطعة من ورق التواليت عندما تحتاج إلى تصريف المياه أو فتح الباب. وقم بغسل وتطهير اليدين بانتظام، وعالج الهواتف المحمولة بمطهر خاص، هذه هي القواعد الهامة التي يجب مراعاتها بشكل خاص وبدقة في زمن انتشار فيروس كورونا".
 
وأوضح أنه من "الضروري تجنب الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من علامات أمراض الجهاز التنفسي، والابتعاد عن زيارة الشركات الكبيرة، والحفاظ على مسافة متر ونصف إلى مترين عن الآخرين إن أمكن، وتجنب العناق والتقبيل في الاجتماعات، كما يجدر ارتداء الأقنعة والكمامات عند ظهور العلامات الأولى لسيلان الأنف أو السعال، والعطس والسعال فقط في الوشاح أو المناديل".
 
وحسب الدكتور راشال، من المستحيل على المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أن يأتوا إلى العيادات العامة، فعندما تظهر علامات المرض عليهم، يجب على المريض أن يستشير مشغلي مركز الاتصال عن بعد أو الاتصال بعامل طبي للحضور إلى منزله، لآن خروجه يعرض الآخرين للعدوى بمن فيهم الأطباء والعاملون في العيادات العامة.
 
وفي الوقت نفسه، أكد الطبيب والخبير المعروف على نطاق واسع في روسيا، أنه من المستحيل التخلص تماما ونهائيا من تهديد فيروس كورونا المستجد.
روسيا اليوم
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