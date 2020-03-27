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طبيب بارز يجيب عن أسئلة شائعة حول فيروس كورونا!

27
MARCH
2020
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مع بقاء معظمنا عالقا داخل المنازل في ظل استمرار التباعد الاجتماعي حول العالم، قد يكون من الصعب معرفة النصيحة التي ينبغي اتباعها لتوفير الحماية المطلوبة من فيروس كورونا الجديد.
 
وبهذا الصدد، يحاول الدكتور هيلاري جونز، المحرر الصحي في ITV’s Good Morning Britain and Lorraine، شرح كيفية عمل الفيروس وكيف يمكن الحفاظ على السلامة الشخصية وسلامة العائلة. وفيما يلي أبرز الأسئلة التي أجاب عنها جونز، وفقا لموقع "ذي صن" البريطاني.
 
- كم عدد الأيام التي يستغرقها ظهور أعراض فيروس كورونا؟
 
يُعتقد أن فترة الحضانة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام في معظم الحالات، لذلك تظهر الأعراض منذ ذلك الحين بعد التعرض للفيروس.
 
- هل يمكن أن أصاب بالفيروس دون دراية مني؟
 
نعم. سيكون لدى الكثير من الناس أعراضا خفيفة جدا، أو في بعض الحالات لا توجد أعراض، لذلك فمن المحتمل أن يكون الأشخاص قد عانوا من المرض دون علم. وللأسف، ليس لدينا ما يكفي من الاختبارات لمعرفة عدد الأشخاص الذين خضعوا لها.
 
- ما الفرق بين أعراض فيروس كورونا وحساسية الأنف أو "حمى القش"؟
 
عادة ما تشمل أعراض حمى القش حكة في العيون، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يصاب البعض بالصفير دون المعاناة من الحمى. ويمكن أن يسبب أيضا سيلانا أو حكة أو ارتخاء في الأنف. أما أعراض فيروس كورونا الرئيسية فتشمل: السعال الجاف والمستمر والحمى الشديدة.
 
- ما هي المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفراش والمناشف عندما تكون في عزلة ذاتية؟
 
إذا كان شخص ما في عزلة ذاتية لأنه مصاب بأعراض الفيروس، فيجب عليه استخدام فراشه الخاص والوسائد والمناشف وأدوات النظافة إذا كان يعيش مع أشخاص آخرين. وينبغي على الناس أيضا استخدام أدوات المائدة والأواني الفخارية الخاصة بهم.
 
- أعيش بمفردي وأصبت بأعراض الفيروس. وعزلت نفسي ذاتيا لمدة 7 أيام. متى يكون التوقف عن العزل الذاتي آمنا؟
 
إذا كنت تعيش بمفردك، تبدأ فترة العزلة الذاتية لمدة 7 أيام من اليوم الذي تبدأ فيه الأعراض. وإذا اختفت الأعراض بعد 7 أيام وكنت على ما يرام، يمكنك الاستمرار كالمعتاد، حتى إذا كنت ما تزال تعاني من السعال. ولكن إذا كنت ما تزال تشعر بتوعك، يجب عليك البقاء في المنزل حتى تشعر بتحسن تام.
 
- ما هي أفضل طريقة لحماية صحتنا العقلية أثناء الحجر الذاتي؟
 
من المهم أن نتذكر أن الفيروس عادة ما يسبب مرضا خفيفا، وسيتعافى معظم الناس. وإذا شعرت أن مشاهدة الأخبار مزعجة، يُنصح بإيقاف تشغيلها والعثور على شيء يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والسعادة، مثل الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، أو القيام ببعض التمارين الرياضية، والتي تطلق هرمونات السعادة. ويمكنك أيضا الاتصال بصديق لأنه يمكن أن يساعد في مشاركة قلقك.
 
- ليس لدي سعال أو درجة حرارة، لكني أعاني من التعب وضيق في التنفس وفقدت حس التذوق. قال لي أحدهم إن هذه أعراض الفيروس. هل هذا صحيح؟
 
بالنسبة لأولئك الذين لديهم أعراض خفيفة للغاية من فيروس كورونا، عانى البعض فقط من فقدان حاسة التذوق والشم. ولكن هذا ليس سببا للعزل الذاتي. ويمكن أن يكون بسبب الحساسية أو البرد العادي.
روسيا اليوم
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