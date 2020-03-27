لمرضى الكلى.. هذه النصائح تقيكم العدوى بكورونا

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يؤثر مرض كوفيد-19 على الكلى والقلب والجهاز العصبي والدم والجهاز الهضمي. كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المُستجد، بحسب ما نشره موقع "Boldsky" الأميركي.

ووفقًا لصندوق الكلى الأميركي، إذا كان المريض يتلقى العلاج بالغسيل الكلوي ويعاني من مشاكل صحية أساسية، فربما يكون عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19.

تأثير كورونا على الكلى

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "كيدني إنترناشيونال" أن مرضى الكلى أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 ويجب أن يلتزم مرضى غسيل الكلى ببروتوكولات صارمة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

وأشارت الدراسة إلى أنه من بين 536 مريضاً مصابين بالعدوى الفيروسية، أصيب 36 مريضاً بضعف حاد في الكلى خلال 20 يوماً من الإصابة بالفيروس على الرغم من وجود مستوى كرياتينين طبيعي في البلازما. وأثر الاختلال الكلوي الحاد على عوامل مختلفة أدت في النهاية إلى فشل متعدد الأعضاء، مما أودى بحياة 33 مريضاً يعانون من اختلال كلوي حاد.

نصائح لمرضى الكلى

يوصي المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بالخطوات التالية التي يجب الالتزام بها من جانب كل من يعاني من أمراض الكلى، إذا مرضى الفشل الكلوي أو من أجريت لهم مؤخرًا عملية زرع الكلى لمنع خطر الإصابة بفيروسات كورونا:

• اغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو استخدم معقم اليدين الكحولي.

• حافظ على مسافة 2 متر من الجميع، وخاصة من الأشخاص الذين يعانون من السعال والعطس.

• إذا كنت تشعر بالمرض وتعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، فابق في المنزل واستشر الطبيب على الفور.

وينصح أطباء الكلى أفراد الأسرة المقيمين مع مرضى غسيل الكلى باتباع الاحتياطات واللوائح اللازمة للمرضى لتجنب خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا أيضا.

5 تحذيرات مهمة

وفيما يلي خمسة تحذيرات مهمة لمرضى غسيل الكلى يجب وضعها في الاعتبار أثناء تفشي جائحة كورونا:

• لا تتخلف عن أي جلسات علاج لغسيل الكلى

• داوم على الاتصال بمركز غسيل الكلى بشكل منتظم لتلقي النصائح

• تعرف على أعراض فيروس كورونا

• تناول الأطعمة الصحية وتناول الأدوية الخاصة بك في الوقت المحدد

• تجنب الخروج وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء كمامة واقية.

النظام الغذائي لمرضى الكلى

يوصي صندوق الكلى الأميركي بمراعاة النظام الغذائي التالي لمرضى الكلى:

- الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة (وتجنب المشروبات المحلاة أو صلصة التفاح)

- الخضروات مثل البازلاء والذرة والفاصوليا الخضراء.

- الثوم والبصل وزيت الزيتون

- التونة والسلمون (غير المملح) والدجاج

- البسكويت العادي غير المملح

- عصائر التوت البري أو التفاح أو الغريب فروت

- الحليب المجفف أو الحليب المكثف ومنتجات الألبان المكثفة

أطعمة ممنوعة

ويوصي الخبراء بعدم تناول مرضى الغسيل الكلوي للحبوب المدعومة بالفواكه المجففة أو البقوليات المجففة أو أو رقائق البطاطس المملحة أو جرانولا البطاطس أو عصائر الطماطم أو مشروبات الطاقة