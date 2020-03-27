هكذا تعقم مشترياتك قبل استخدامها للوقاية من فيروس كورونا

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رغم أن كل الدراسات أثبتت أن فيروس الكورونا المستجد ينتقل عن طرق قطيرات الجهاز التنفسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ليس هناك ما يكفي من الأدلة عن إمكانية انتقاله عبر الطعام أو المشتريات ولم ترد أي توصية معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو المنظمات والسلطات الصحية حول العالم حول ضرورة تعقيم الأطعمة والمشتريات التي يتم شرائها من المطاعم أو المتاجر.

ولكن تبقى الاحتمالات جميعها واردة خاصة وان الفيروس يبقى نشطًا على الأسطح خارج الجسم حسبما أكدت معظم المنظمات الصحية لذا ومن باب الوقاية يفضل تعقيم المشتريات والأطعمة قبل تناولها أو استخدامها فإليكم الطرق السليمة لذلك:

*المشتريات ذات الأسطح الصلبة ( الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية ) مثل المرطبانات والمعلبات والقوارير يتم تعقيمها بأحد الطرق التالية:

١- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪ ).

٢- نقعها بالماء والصابون لمدة ٥-١٠ دقائق ثم غسلها جيدًا وهي أسهل وأفضل طريقة .

٣- نقعها بالكحول لمدة ٥-١٠ دقائق.

٤- رشها بالكحول أو بخاخ يحتوي على معقم ( الكلور المخفف ) وتركها لمدة ١-١٠ دقائق ثم مسحها.

الصناديق أو العلب المصنوعة من الورق المقوى المعروف باسم ورق الكرتون

لا يؤمن مسح هذه المنتجات بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪ ) حماية ١٠٠٪ لان الفيروس قد يخترق مسامات الورق المقوى حيث يعيش حتى ٢٤ ساعة لذا فالأفضل التخلص من هذه الصناديق والعلب بعد إخراج مكوناتها ووضعها في أكياس أو علب نظيفة .

*المشتريات المغلفة أو الموضوعة في أكياس بلاستيكية مثل الأجبان والمجمدات يتم تعقيمها بأحد الطرق التالية:

١- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪ ).

٢- نقعها بالماء والصابون لمدة ٥-١٠ دقائق ثم غسلها جيدًا

٣- رشها بالكحول وتركها لمدة ١-١٠ دقائق ثم مسحها.

*الخضار والفواكه

أوصت لجنة الصحة الوطنية الصينية NHC بنقع الفواكه والخضار في ماء ساخن تتراوح حرارته بين ٦٥-٧٠ دقيقة لمدة ١٠-١٥ دقائق للقضاء على الفيروس كونه يتأثر بالحرارة العالية.

وفي الصين جرت العادة بإضافة بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز أو الملح أو الخل أو مستحضرات تعقيم الخضار والفواكه الى الماء لتقليص نسبة الملوثات الكيميائية والمبيدات ثم غسلها بالماء الجاري الحار والفرشاة للتخلص من بقايا الأتربة والأوساخ وتركها لتجف بعدها.

*المخبوزات

لا توجد طريقة مضمونة ١٠٠٪ لتعقيم المخبوزات ولكن تسخينها بالفرن أو الميكرويف قد يقلل من مخاطر العدوى بسبب تأثير الحرارة العالية .

*الأقمشة

من الأفضل غسل الأقمشة بالماء ومسحوق الغسيل على درجة حرارة عالية فوق ال 60

*اللحوم بأنواعها

يفضل فرز وتعقيم اللحوم بعد الانتهاء من تعقيم كل مشترياتك مع اتباع ما يلي:

١- غسل اليدين جيدا بشكل متكرر بالماء و الصابون قبل و بعد التعامل مع أي نوع من أنواع اللحوم أو الدجاج أو الأسماك.

٢- فصل اللحوم على سطح منفصل بعيداً عن المشتريات وأدوات المطبخ الأخرى.

٣- استخدام ألواح تقطيع طعام منفصلة أي لوح تقطيع للحوم ولوح تقطيع آخر لباقي مكونات الطعام.

٤- اخراج اللحوم من التغليف الموضوع به والتخلص منه ووضع اللحوم في أكياس أو عبوات محكمة الإغلاق مجهزة مسبقًا مع تجنب ملامسة اللحوم للسطح الخارجي لهذه الأكياس أو العبوات.

٥- لاستخدام اللحوم خلال ١-٣ أيام يجب وضعها في الثلاجة على برودة ( ٤ درجات مئوية )، وفي مكان منفصل عن باقي الأطعمة الموجودة فيها.

٦- لاستخدام اللحوم أكثر من ثلاثة أيام، يجب تجميده في الفريزر ( -١٨ درجة مئوية ) .

٧- لا يقتل التجميد الفيروس بل يحتفظ بقدرته على العدوى لمدة طويلة لذا يشكل طهي اللحوم جيدًا أهم عامل وقاية من الفيروس، وكلما ارتفعت درجة حرارة طهي اللحوم تكون أكثر أمناً و سلامة، و يمكنك قياسها من خلال استخدام مقياس للحرارة خاص للحوم

وتختلف درجة حرارة الطهي تبعاً لاختلاف نوع اللحم،وينصح بطهي كما يلي

* الدجاج سواءً الكامل أو المفروم: ينصح بطهيه على درجة حرارة ٧٤ درجة مئوية

* اللحم المفروم ينصح بطهيه على درجة حرارة ٧١ درجة مئوية.

* شرائح اللحم الكاملة ينصح بالطهي على درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية، و يجب السماح للحم بالراحة لمدة ٣ دقائق على الأقل.

* الأسماك :ينصح بطهيها على درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية أو حتى يتم فصل اللحم بسهولة.

٨- بعد الانتهاء من عملية فرز وتعقيم اللحوم يجب غسل أطباق وألواح تقطيع اللحوم جيدًا بالماء وسائل الجلي ثم تعقيم جميع أسطح المطبخ باستخدام معقم ( كلور ) وغسل اليدين بالماء والصابون بعدها.