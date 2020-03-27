كيف نحمي السيارة من فيروس كورونا؟

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وسط التهديد المستمر لفيروس كورونا، نحتاج للالتزام ببعض الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتنا أثناء دخولنا السيارة أو أثناء القيادة لشراء بعض الضروريات المنزلية في حالة الطوارئ.

وفي حال كنت بحاجة للقيادة لشراء أي شيء ضروري لعائلتك، إليك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند قيادة سيارتك، وفق ما نقل موقع "نيوز آب ليف" الإلكتروني:

１- عقم نفسك أولاً

قبل تعقيم السيارة حاول أن تحافظ على نظافتك وخلوك من الجراثيم والفيروسات عبر تعقيم نفسك قدر المستطاع، وخاصة اليدين لأنك ستستخدمهما في ملامسة المقود ومبدل الحركة، وأشياء أخرى عديدة.



２- تعقيم السيارة

قبل ركوب سيارتك، تأكد من أن سيارتك خالية من الجراثيم. قم بارتداء القفازات ثم نظف سيارتك جيداً وتخلص من أي أوساخ على المقاعد والمقود ومبدل الحركة. بعد ذلك يمكنك البدء في عملية التعقيم.



３- تعقيم مناطق اللمس الخارجية

ابدأ بنقاط اللمس الخارجية وقم بتعقيمها أولاً باستخدام مطهر يعتمد على الكحول (70 بالمائة). قم بتعقيم مقابض الأبواب حيث أن هذا هو الجزء الأكثر ملامسة، ولا تنس تعقيم مفتاح السيارة وجهاز التحكم عن بعد ومرآة السائق الخارجية.



４- تعقيم السيارة من الداخل

ابدأ بتنظيف وتعقيم نقاط اللمس الأساسية مثل مقبض الباب الداخلي، وعجلة القيادة، ومقبض مبدل الحركة، ووحدة التحكم المركزية، وضبط المقعد، والمرايا الداخلية، وصندوق القفازات.



５- الاحتفاظ ببعض الضروريات

احتفظ ببعض الأشياء الضرورية داخل السيارة مثل المناديل، لكي تستخدمها إن اضطررت للعطس أو السعال، ومطهر اليدين لاستخدامه عند الضرورة.



６- تجنب اصطحاب المسافرين معك

من الأفضل أن تقود السيارة بنفسك ولا تستخدم سائقاً إلا عند الضرورة القصوى، كما يُنصح بعدم اصطحاب أي شخص معك والذهاب بمفردك لإنجاز مهمة التسوق كي لا تعرض الآخرين لخطر العدوى.



７- تجنب الدخول بسيارتك إلى المناطق المزدحمة

تجنب الدخول بسيارتك إلى الأماكن المزدحمة، وعند ملء الوقود، احتفظ بمسافة كافية بينك وبين عامل محطة الوقود أو أي أشخاص آخرين يتواجدون في المكان.