living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن "أعراض خفية" جديدة لفيروس "كورونا"

25
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تبين لباحثين من جامعة فليندرز في جنوب أستراليا أن العديد من المرضى المصابين بالفيروس التاجي الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض المعتادة، يعانون من فقر الدم وفقدان حاسة الشم.
 
وذكر تقرير نُشر في صحيفة "MedicalXpress"، أن فيروس سارس التاجي "COV-2" ، الذي يؤدي إلى مرض "كوفيد – 19"، يتسبب في تورم الغشاء المخاطي بدرجة أكبر من الفيروسات الأخرى.
 
ويعتقد  المتخصصون أن هذه الأعراض يمكن الاستدلال بها للكشف عن المصابين الذين "يمرضون من دون أعراض".
 
ورصد الباحثون أن فقر الدم قد يكون العارض الوحيد الذي يظهر على المصابين بهذه العدوى.
 
وقال سيمون كارني، الأستاذ في جامعة فلندرز الأسترالية: "إن حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في الغالب لا يشتبه بهم أحد، وهو ما يمكن أن يفسر سبب انتشار المرض بسرعة في العديد من البلدان".
 
ووفقا له، يعاني من فقدان حاسة الشم واحد من كل ثلاثة مصابين بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية.
 
وأفاد كارني بأن الأطباء البريطانيين يعتقدون أن فقر الدم يعتبر عارضا مهما، قد يشير إلى أن المريض حامل للفيروس "من دون أعراض".
 
المصدر: iz.ru
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout