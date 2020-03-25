living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جرعة عالية" من فيتامين سي.. هل تقضي على فيروس كورونا؟

25
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شرعت مستشفيات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في إعطاء مرضى فيروس كورونا أدوية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين سي، في تكتيك جديد من أجل القضاء على الفيروس القاتل.
 
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة في مراكز "نورث ويل هيلث" في لونغ آيلاند، قوله إنه أعطى مرضاه في العناية المركزة 1500 ميليغرام من فيتامين سي في الوريد، موضحا أن كل جرعة تزيد عن 16 ضعف بالنسبة للكمية المسموح بها يوميا من الفيتامين، التي ينصح بها المعهد الوطني للصحة.
 
وأكد ويبر أن الذي شجعه على القيام باستخدام فيتامين سي مع المرضى من فيروس كورونا في نيويورك، هو نجاح العلاج نفسه مع مرضى الفيروس كورونا في الصين.
 
وتابع ويبر قائلا: "كان المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا عليه. إنه يساعد على الشفاء بشكل كبير، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء عليه بصورة كافية".
 
وأوضح ويبر أن فيتامين سي هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى، وقال: "لقد تلقوا أيضا عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، ومضادات حيوية".
 
وأشار إلى إن المرضى الذين يصابون بالفيروسات التاجية، يعانون من انخفاض كبير في مستويات فيتامين سي.
 
من جانبه، قال جيسون مولينيت، المتحدث باسم مركز نورث ويل في الولايات المتحدة، إن فيتامين سي "يستخدم على نطاق واسع" كعلاج للفيروس التاجي في جميع الأنظمة الصحية، مشيرا إلى أن الجرعة المقدمة للمرضى تختلف، وذلك ما يقرره الطبيب.
 
وتعد مراكز "نورث ويل هيلث" أكبر مزود للرعاية الصحية في نيويورك، مع 23 مستشفى في جميع أنحاء الولاية، ويتم حاليا علاج حوالي 700 مريض عبر شبكة مستشفيات المركز من الفيروس التاجي.
 
جدير بالذكر أنه تم إجراء تجربة سريرية لمعرفة فعالية فيتامين سي عند المصابين بفيروسات تاجية، وذلك في 14 فبراير الماضي في مستشفى تشونغنان في ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout