living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الدليفري" في زمن كورونا.. إرشادات طبية لتفادي العدوى

25
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يضطر أكثر من 1.5 مليار إنسان، في الوقت الحالي، إلى المكوث في منازلهم حول العالم، بسبب قرارات الحجر الصحي المفروضة من السلطات، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا الواقع الجديد أحدث طلبا منقطع النظير على خدمات التوصيل.
 
 
وفي ظل تعذر ارتياد المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، يلجأ كثيرون إلى خدمات التوصيل، وسط تساؤلات حول ما إذا كان "الدليفري" أكثر أمانا ولا يؤدي بدوره إلى انتقال عدوى كورونا.
 
وبحسب موقع "إن بي سي"، فإن عمال التوصيل في الولايات المتحدة يبدون مخاوف كبرى من إصابتهم بالفيروس، نظرا إلى تنقلهم صوب عدد كبير من المنازل والزبائن في كل يوم.
 
ونقل الموقع عن عمال توصيل، من دون ذكر أسمائهم، خشية أن يفقدوا وظائفهم إذا تحدثوا عن المشاكل بشكل علني، أن شركات كثيرة لم تزود عمال التوصيل بسائل تعقيم اليدين، واكتفت بحثهم على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.
 
لكن عمال التوصيل يؤدون عملهم في حالة تنقل، سواء على دراجات نارية أو في سيارات، وبالتالي، فهم يحتاجون سائلا للتعقيم.
 
في غضون ذلك، قالت شركة "يو بي إس" المختصة في التوصيل، إنها تقدم كمامات للأشخاص الذين ينقلون طلبيات إلى منشآت صحية أو دور لرعاية المسنين.
 
قلق الزبون
 
لكن القلق لا يقتصر على عمال التوصيل لوحدهم، لأن الزبائن يخشون بدورهم أن ينتقل إليهم الفيروس في حال استلموا طلبيات من الخارج.
 
ويقلل موقع "إيتر" من شأن خطر الإصابة بالفيروس عن طريق الطعام، موضحا أن المطاعم ملزمة أصلا بإجراءات صحية صارمة، حتى قبل استشراء فيروس كورونا، وبالتالي، فالمطلوب منك هو أن تعرف المطعم الذي تطلب منه، أي أنك على دراية بجودته واحترامه للمعايير الصحية.
 
ويوصي الخبراء، بتجنب الملامسة قدر الإمكان، عند استلام طلبيات "الدليفري"، ولأجل مراعاة هذه الإرشادات، ينصحُ بالدفع الإلكتروني، وتفادي السداد نقدا، إلا في حال كان ذلك ضروريا.
 
وأعلنت شركات توصيل، مؤخرا، عن خدمة توصيل من دون تفاعل بين العامل والزبون "Contact free"، فيما ألزمت بعض البنايات من يطلبون وجبات من الخارج، أن يستلموها في مدخل البناية، حتى لا يصل العامل القادم من الخارج، حتى باب الشقة.
 
وبعد الاستلام، يوصي الخبراء بالتخلص من الأكياس التي جاء فيها الطعام، ثم غسل اليدين وتعقيمها، نظرا لإمكانية انتقال الفيروس عبر الأسطح التي لامسها سائق التوصيل أثناء جلب الطعام.
 
وحظي عمال التوصيل بإشادة واسعة، مؤخرا، وسط دعوات إلى إكرامهم بـ"بقشيش" سخي نظرا للجهد الذي يقومون به في إمداد الناس بما يشترون، رغم الظروف الصحية والاحتمال المرتفع لإصابتهم بالمرض.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout