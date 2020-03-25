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تونس تعلن وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 4 حالات

25
MARCH
2020
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أعلن السلطات التونسية اليوم الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" ما يرفع الحصيلة إلى 4 وفيات منذ انتشار الفيروس في تونس.
 
تونس تعلن وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 4 حالاتتونس.. تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 114
وقال المكلف بمتابعة فيروس "كورونا" المستجد بولاية المهدية، سمير لحول، إن المتوفى يبلغ من العمر 65 سنة، وكان يخضع للحجر الصحى بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة، منذ 9 مارس الجاري.
 
وقد نقل المتوفّى عدوى الفيروس إلى كل من زوجته التي تقيم بدورها بالمستشفى ذاته، فضلا عن شقيقه وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي وكلاهما يتماثلان للشفاء.
 
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، أنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة.
روسيا اليوم
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