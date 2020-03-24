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رسالة تحذيرية من مصري مصاب بكورونا إلى الشباب ممن "يعتقدون أنه ليس خطيرا"

24
MARCH
2020
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وجّه مريض بفيروس كورونا، يعيش في نيويورك بالولايات المتحدة، رسالة تحذيرية إلى الشباب وصف فيها تعرّضه لأعراض خطيرة شملت سعال الدم وصعوبة في التنفس.
 
وكشف طارق سليمان، من أصل مصري (تبعا لحسابه على إنستغرام)، أنه بدأ يشعر بضعف في جسده وعانى من القشعريرة في 8 مارس. وبينما اعتقد أنها نزلة برد طبيعية، أصبحت حالته أسوأ بكثير، حيث استقل حافلة من واشنطن العاصمة إلى مدينة نيويورك بحثا عن المساعدة، كما كتب على حسابه في "إنستغرام".
 
وبعد 5 أيام من البقاء في المنزل وقياس درجة حرارته، ذهب مصمم الأزياء لتلقي بعض الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات. وأُغمي عليه أثناء التقييم ونُقل إلى كلية Icahn للطب في Mount Sinai، نيويورك، وفقا لتقرير موقع "ميرور".
 
وكتب طارق: "منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هناك، بقيت في حجرة معزولة لوحدي، ومن المؤكد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وأجروا بعض الاختبارات كل 4 ساعات، دون أي معلومات، ودون إخباري بحالتي الطبية، أو ما أعاني منه، كنت أرتجف وشعرت أنني أموت مع ربط IVs فقط في ذراعي. وبعد أن أخذوا عينة من الدم والأنف، لإجراء اختبار covid-19، وانتظرت مرة أخرى حتى الساعة  4 صباحا. خرجت من المستشفى.  إلى المنزل، بعد إمضاء 12 ساعة في غرفة الطوارئ وتلقي تعليمات بأخذ Tylenol فقط".
 
وانتقد طارق، الذي صمم الأزياء لـ Ru Paul's Drag Race، مستوى الرعاية التي حصل عليها. وقال: "بعد 4 أيام، حصلت على نتيجة الاختبار وكانت إيجابية. ما زلت أعاني من الأعراض نفسها دون أي تقدم، لكنني بدأت أشهد تطور الالتهاب الرئوي دون التمكن من التنفس بشكل طبيعي، لأنه لا يوجد علاج. وأعقب ذلك سعال الدم. والآن ليس لدي حمى، ولكن ما زلت لا أستطيع التنفس بشكل طبيعي، يبدو أن الفيروس انتشر في رئتي".
 
وتابع موضحا: "هذا ليس أمرا بسيطا نتعامل معه، كن مسؤولا وابق في المنزل. لا أريد أن يمر أي شخص بما مررت به الآن. ابق آمنا".
 
وفي الولايات المتحدة، أصيب 32 ألفا و356 شخصا بفيروس كورونا في آخر إحصاء. ولقي أكثر من 400 شخص حتفهم وصُنّف 178 على أنهم يتعافون.
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