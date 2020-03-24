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الصحة العالمية تحسم الجدل.. هل ينتشر كورونا عبر الهواء؟

24
MARCH
2020
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حسمت منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، الجدل الذي أثير غي الأونة الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عبر الهواء.


وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، أن كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

وطالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد "الهباء الجوي"، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.

ويأتي ذلك بعد أن حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وقال: "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة"، مضيفا أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.

وأوضح غيبرييسوس أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"، مشددا على أنه في حال "لم نعط الأولوية للطواقم الطبية فسيموت الكثير من الناس".

كما أشار إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".

 

 

 

 
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