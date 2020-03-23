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بزمن كورونا.. كيف تحافظ على منزلك خالياً من الفيروسات؟

23
MARCH
2020
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تعتمد الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا على النظافة الشخصية والمنزل والسيارة والملابس، ويطرح الكثيرون تساؤلات حول الطرق المثالية للنظافة وكيفية التأكد من تطبيقها بالشكل المناسب.
 
 
قامت صحيفة "نيويورك تايمز" بطرح عدد من هذه الأسئلة على الخبراء لمعرفة أفضل طريقة لتنظيف المنازل أثناء جائحة كورونا، وأوردت الصحيفة الأميركية إجابات الخبراء عن المزيد من الأسئلة كما يلي:
 
1. كم مرة يجب علي تنظيف المنزل؟
 
- بشكل يومي ومنتظم.
 
2. هل تصلح المناديل المبللة لعمليات تنظيف متقنة؟
 
- نعم، ولكن يجب اختيار بخاخات أو مناديل مبللة مدون عليها أنها تقضي على 99.9 % من الجراثيم.
 
3. ماذا لو لم يكن لدي بخاخات تنظيف أو مناديل مبللة؟
 
- يمكن الاعتماد على التنظيف باستخدام الماء والصابون، وعلى الرغم من أنه لن يقضي على كل الجراثيم إلا أنه سيكون فعالًا ضد فيروسات كورونا وغيرها من الجراثيم الأخرى التي ربما تتراكم على الأسطح.
 
 
4. ما المقصود بالأسطح كثيفة الاستخدام؟
 
- إنها كل الأماكن التي يترك فيها أفراد الأسرة أو كل المقيمين بداخل المنزل بصماتهم يوميا، مثل:
 
• مقابض الأبواب
• مفاتيح الإنارة
• أبواب البراد والميكروويف
• سحابات الأدراج
• أجهزة التحكم عن بعد للتلفزيون ومختلف الأجهزة
• الطاولات وأسطح طاولة المطبخ حيث يتم إعداد وتناول الطعام
• مقابض أبواب الحمامات
• مقابض صنابير المياه
 
5. إلى أي مدى يجب توخي الدقة في التنظيف؟
 
- يجب التأكد من تنظيف كافة مقابض الأبواب بشكل دوري وأن تستخدم المناديل المبللة أو بخاخات سائل تعقيم ومناديل ورقية بكل الدقة والتأني.
 
وتقول بروفيسور كريسي وودز، عالمة الأوبئة والمدير الطبي للوقاية من العدوى في مستشفى "ماونت سيناي ويست" في نيويورك: "ينبغي أن يقوم كل شخص بغسل يديه جيدا بمجرد وصوله إلى المنزل، ويحاول تنظيف تلك المناطق التي يعرف أنه يكرر لمسها. إن هذه نصيحة جيدة لكل الأوقات وليس أثناء جائحة فيروس كورونا فقط".
 
 
6. هل يحتاج الأمر إلى ارتداء القفازات؟
 
- يُنصح باستخدام القفازات أثناء تنظيف المنزل، ولكن إذا لم يكن ذلك عمليًا، يجب التأكد فقط من غسل اليدين جيدا قبل وبعد التنظيف.
 
7. وهل يتم غسل القفازات بعد الانتهاء من التنظيف أيضا؟
 
- يتم غسل القفازات التي يمكن إعادة استخدامها وليس القفازات التي تستخدم لمرة واحدة فقط. وفي كل الأحوال لابد من استخدام قفازات منفصلة للحمام وأخرى للأطباق.
 
وبمجرد الانتهاء من التنظيف يتم عمل الخطوات التالية:
 
• غسل اليدين والقفاز بالماء والصابون.
 
• تجفيف القفازات واليدين.
• وضع القفازات النظيفة والجافة في أحد الأدراج.
• ثم غسل اليدين بدون القفازات بالماء والصابون.
 
التنظيف أثناء كورونا
التنظيف أثناء كورونا
8. كيف يمكن ضمان استمرار نظافة المنزل لأطول فترة؟
 
- عند الوصول إلى المنزل، يتم خلع الحذاء والمعطف قريبا من الباب وتعليق المعطف. ويتم غسل اليدين على الفور لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.
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